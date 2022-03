Vague de démissions : Un parti d’union nationale en gestation, selon Courrier Confidentiel

0 Partages Partager Twitter

Au lendemain du coup d’Etat du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), un mouvement de démissions s’est signalé notamment au sein de l’ex parti au pouvoir, le MPP. Nos confrères du Courrier confidentiel dans le n°226 du 25 mars 2022 informent de la naissance prochaine d’un parti d’union nationale avec l’ambition de conquérir Kossyam.

Les démissionnaires ont argué la mauvaise gestion du parti déchu par l’avènement du MPSR. L’organe dirigeant du parti est pointé du point. Le président, les 5 vices présidents et le secrétariat exécutif « ont plongé le MPP dans une crise profonde.

Ils ont été hypnotisés par la peur après le coup d’Etat. Ils n’ont même pas été capables de lancer un véritable appel à la mobilisation générale afin de résister au coup putsch. Et même quand le président a signé sa lettre de démission, le président du parti qui portait la tunique du président de l’Assemblée nationale n’a pas été capable de lever le petit doigt pour défendre la Constitution.

En cas de démission du président, c’est lui qui doit assurer l’intérim et il aurait dû le revendiquer. Mais il est resté muet. Lorsqu’il est sorti de sa cachette, il n’a pas été non plus capable de convoquer dans les meilleurs délais, une réunion du bureau exécutif. Le parti, à commencer par le comité permanent, a été incapable de s’assumer », affirme l’un des démissionnaires de premier plan dans les colonnes du Courier confidentiel.

Le départ d’Alassane Bala Sakandé, à la tête du parti, est réclamé. 104 départs du bureau politique national ont été notifiés à la date du 24 mars et ce nombre peut évoluer, selon les démissionnaires qui donnent des prévisions de 140, toujours selon le journal d’enquête.

Dès lors, la création d’un parti d’union nationale est annoncée au plus tard le 9 avril à l’issue d’une Assemblée générale. « Nous travaillons à récupérer les leaders stratégiques de certains partis politiques. Nous allons créer un parti de réconciliation nationale. Nous voulons créer l’union sacrée de toutes les tendances », a écrit le média d’investigation qui a révélé bien d’autres informations en citant par exemple le nom de Djibril Bassolé.

Avec Abdoulaye Mossé à la tête, des démissionnaires ont décliné leur ambition qui sera la conquête de Kossyam : « Nous aurons un candidat à la prochaine élection présidentielle ».

