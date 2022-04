Cameroun : Une grève générale annoncée pour dénoncer « l’appauvrissement généralisé »

0 Partages Partager Twitter

Cameroun – Un collectif de représentants de consommateurs et de travailleurs du secteur formel et informel a déposé auprès des autorités un préavis pour un appel à la grève générale et à des manifestations pacifiques dès ce jeudi 7 avril 2022 pour dénoncer « l’appauvrissement généralisé ».

Ce nouveau collectif contre la vie chère réunissant des représentants de consommateurs et de travailleurs du secteur formel et informel a appelé à des rassemblements pacifiques à partir de ce 7 Avril 2022 devant plusieurs bâtiments. Il va s’agir de ceux de la primature à Yaoundé, la capitale politique, l’immeuble rose du ministère du Commerce et l’ambassade de France. En région, ce sont les gouvernorats. Ce collectif revendique la non-augmentation du prix du pain, de l’huile, du poisson et l’arrêt des délestages dans l’approvisionnement de l’eau et de l’électricité.

Pour sa part Celestin Bama, de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), plaide pour une hausse des salaires dans la fonction publique et une revalorisation du salaire minimum, le Smig, dans le secteur privé, aujourd’hui à 36 000 francs CFA. Il invite, en outre, le gouvernement à mieux communiquer sur les raisons de l’inflation et sur les dispositions prises par le gouvernement pour soutenir les consommateurs.

En guise de réponse à toutes ces préoccupations de la société civile camerounaise, les autorités de ce pays ont essayé de convaincre tout au long de cette semaine sur l’engagement du gouvernement à répondre au cri de cœur de leur population.

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a demandé à ces ministres de veiller à la disponibilité sur les marchés des produits de première nécessité alors que son ministre en charge du Commerce appelle les Camerounais à acheter en gros et celui de l’Agriculture a inviter les meuliers à introduire 30 % de farine de manioc et de pommes de terre dans la fabrication du pain. Quant au ministre de l’Eau et de l’énergie, il évoque la mise en service en urgence de moyens de productions complémentaires.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

