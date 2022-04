Université LOGOS de Floride : Pasteur Hortense Karambiri reçoit le titre de Dr Honoris causa

0 Partages Partager Twitter

L’Université LOGOS de Floride aux Etats-Unis a décerné au pasteur Hortense Karambiri, épouse du pasteur Philippe Karambiri, fondateur du CIE/MIA, le titre de Docteur Honoris causa pour son engagement social. C’était à l’occasion de la sortie de la 9e promotion de l’Université LOGOS internationale du Burkina ce samedi 2 avril 2022 à Ouagadougou.

C’est devenu une tradition à l’Université LOGOS internationale du Burkina. En effet, à chaque sortie de promotion, il est décerné le titre de Docteur Honoris causa à des personnalités ayant œuvré au bien-être de leurs semblables.

Pour la sortie de la 9e promotion de l’Université, baptisée promotion « Eben Ezer, jusqu’ici l’Eternel nous a secourus », deux personnalités ont été distinguées. L’une d’entre elles est l’épouse du pasteur Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d’évangélisation/mission intérieure africaine (CIE/MIA).

Dr Honoris causa pour son engagement social et…

Pasteur Hortense Karambiri a été distinguée parce qu’elle œuvre dans l’assistance aux personnes démunies, désœuvrées, incarcérées et les personnes dont l’image est souvent mal perçue par la société.

On lui reconnait la mise en place des structures pour la prise en charge des groupes spécifiques (les veuves, les personnes du 3e âge, les filles non mariées) dans les églises de CIE/MIA ; son engagement dans les actions de développement et sociales; son engagement multiforme dans les centres pénitentiaire et de détention ; son engagement auprès des prostituées…

Au plan professionnel, elle a été plusieurs fois Directrice provinciale de l’action sociale ; Directrice nationale de la promotion de la femme, Secrétaire permanente du Conseil national de la lutte contre la pratique de l’excision.

Une distinction pour « aller de l’avant »

« C’est avec beaucoup d’humilité et d’action de grâces que je reçois cette distinction. Qu’il me soit permis en ce moment solennel de retourner toute la gloire à Dieu et à Dieu seul », a affirmé d’emblée la désormais Dr Hortense Karambiri.

Elle a ensuite eu une pensée « très affectueuse » pour les prisonniers, les malades, les veuves et orphelins, toutes les personnes en détresse, les femmes victimes de prostitution, etc.

Elle dit en outre prendre cette distinction à sa juste valeur et comme un encouragement à aller de l’avant et à persévérer jusqu’au bout. « C’est un appel à rester digne dans notre engagement à servir les plus pauvres », a-t-elle poursuivi.

Pour rappel, la promotion « Eben Ezer, jusqu’ici l’Eternel nous a secourus » est forte de 25 étudiants dont 19 en Licence et 06 en Master. Essentiellement formés en théologie, le cycle de formation a été de 3 ans pour certains et de 4 ans pour d’autres. Avec les deux distinctions décernées, le nombre de distinctions Honoris causa passe à 11 depuis la création de l’Université LOGOS international du Burkina.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

