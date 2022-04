Enseignement supérieur : L’IST campus Wayalghin se dote de deux nouveaux labos pour le bonheur de ses étudiants

0 Partages Partager Twitter

Le Campus de Wayalghin de l’Institut Supérieur de Technologies (IST) vient d’accroitre son potentiel en matière de formation. L’institut s’est doté de deux nouveaux laboratoires dont l’inauguration a eu lieu ce jeudi 7 avril 2021 à l’occasion de la 4e édition de ses Journées portes ouvertes.

La suite après cette publicité

Dans l’optique de promouvoir l’excellence et la compétitivité de ses étudiants et surtout de les rapprocher du monde professionnel, l’IST Campus de Wayalghin ne cesse de se doter d’ateliers de travaux pratiques.

Ainsi après l’ouverture des laboratoires de travaux pratiques en électrotechnique, en agroalimentaire et en génie civil, cet institut vient de mettre au profit de ses étudiants des filières communication d’entreprise et d’informatique deux nouveaux laboratoires équipées d’outils de dernière génération. Ces deux laboratoires, aux dires du Directeur de l’IST Campus Wayalghin, Wati Laurent Zoma, contiennent du matériel de Travaux pratiques, des logiciels métier et des ouvrages spécialisés. Ces équipements, selon lui, dépassent le niveau exigé par le ministère en charge de l’enseignement supérieur pour les filières concernées.

« La particularité cette année est le laboratoire des travaux pratiques en communication d’entreprise qui relève du domaine des sciences de gestion », fait remarquer Wati Laurent Zoma, pour qui ce laboratoire permettra aux étudiants des filières de communication et de marketing surtout de développer leurs aptitudes techniques et leur créativité dans les métiers de l’infographie, de la publicité et de la production audiovisuelle de façon générale.

Dans un monde de travail en perpétuelle évolution et en quête d’excellence, la mise en place d’ateliers de travaux pratiques va permettre aux étudiants d’avoir un cadre d’essai, d’expérimentation et de perfectionnement dans le but de rapprocher au maximum possible la formation reçue aux compétences recherchées en entreprises.

Le Directeur l’IST Campus Wayalghin, a profité de l’occasion pour lancer un appel aux chefs d’entreprises : « les diplômés de l’IST sont bien formés et vous pouvez les recruter sans crainte. Aussi, en recrutant les diplômés de l’IST, vous gagnerez en temps d’adaptation et de formation car nos étudiants maitrisent déjà les outils utilisés sur le terrain », confie Wati Laurent Zoma.

L’inauguration du laboratoire de travaux pratiques en communication a particulièrement été saluée par le parrain de ces journées portes ouvertes, Achille Dabiré, Président Directeur Général de Tam-Tam Groupe Presse. D’après lui, très souvent au niveau des sciences de gestion, les écoles n’ont pas toujours la vision de mettre des équipements à la disposition des étudiants pour promouvoir une formation pratique.

« A l’instar de bon nombre d’employeurs, nous éprouvons d’énormes difficultés à intégrer les diplômés qui sortent des écoles. L’intégration des nouveaux diplômés nécessite très souvent de la part des employeurs que nous sommes, des efforts de formation et d’adaptation ; ce qui non seulement ralentit la prise en mains des dossiers par les recrues mais aussi engendre des coûts pour nos entreprises », précise-t-il, avant d’inviter ces filleuls à exploiter tout le potentiel que leur offre l’IST.

La représentante des étudiants de la filière communication d’entreprise, Sylviane Nignan a exprimé toute sa gratitude au Directeur de l’IST Campus Wayalghin, et a pris l’engagement au nom de ses camarades, de prendre soin des équipements mis à leur disposition pour faciliter leur apprentissage.

Dans son rapport 2021 de suivi évaluation des instituts privés d’enseignement supérieur, le ministère en charge de l’enseignement supérieur a désigné l’Institut Supérieur de Technologies (IST) comme une école de très bonne qualité.

L’Institut des sciences Technologiques, vieux de 22 ans compte 4000 étudiants à nos jours et va continuer à s’étendre même à l’international avec l’ouverture très prochaine d’un Campus IST à Abidjan.

Écouter l’article

publicite