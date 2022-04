Présidence du Faso : Le chef de l’Etat présente ses attentes et recueille les préoccupations du personnel

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 7 avril 2022). Le président du Faso, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a rencontré le personnel des structures centrales de la présidence du Faso ce jeudi après-midi. Il s’est agi pour le chef de l’Etat de présenter sa vision et recueillir les préoccupations pour une meilleure réalisation des missions de l’institution.

Pour le président du Faso, il est important que le personnel puisse s’inscrire dans la dynamique de l’atteinte des objectifs de la Transition. Paul-Henri Sandaogo Damiba a alors rappelé ces objectifs inscrits dans la Charte de la Transition. Ce sont, entre autres, la restauration de l’intégrité du territoire, le retour des déplacés internes dans leurs localités respectives, la dépolitisation de l’administration publique, la réconciliation nationale.

« Nous devons tous être dans une démarche participative », a indiqué le président Damiba qui a souligné la nécessaire synergie de tous les acteurs. Selon lui, toutes les compétences doivent concourir à faciliter le travail pour atteindre les objectifs visés. Pour ce faire, des réajustements seront opérés pour créer de la cohérence dans l’action, a-t-il soutenu.

Le chef de l’Etat attend « que chacun joue son rôle de manière à accompagner le mouvement que nous sommes en train de conduire ». Puisque, rappelle-t-il, ce qui est primordial c’est « l’intérêt général ».

Il y a des sacrifices à consentir par les agents qui doivent aussi travailler à préserver l’image de la présidence du Faso. Le chef de l’Etat a appelé à ce que cessent les mauvaises pratiques dénoncées de par le passé au sein de l’institution.

Des préoccupations nombreuses et variées d’ordre matériel, organisationnel, social et financier ont été posées au président Damiba par le personnel. Le chef de l’Etat a apporté des réponses à certaines préoccupations et pris l’engagement d’étudier l’ensemble en vue d’y apporter des réponses adéquates.

Il a enfin appelé les agents à avoir un comportement exemplaire aussi bien au sein de la présidence qu’en dehors de l’institution.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

