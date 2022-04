Littérature : Adama Coulibaly met à jour la coopération Chine-Burkina

0 Partages Partager Twitter

Adama Coulibaly est l’auteur de « Nouvelle dynamique des relations Chine-Burkina : la coopération à l’ère de l’initiative “De la Ceinture et de la Route” ». L’œuvre a été dédicacée ce vendredi 8 avril 2022, à Ouagadougou.

Sur la couverture avant de l’œuvre d’Adama Coulibaly « Nouvelle dynamique des relations Chine-Burkina : la coopération à l’ère de l’initiative “De la Ceinture et de la Route” », deux représentations importantes : l’une est la grande muraille de Chine et l’autre, le mémorial aux héros nationaux, sis à Ouaga 2000.

Trois parties, 176 pages

C’est une œuvre de 176 pages, subdivisée en trois parties. Toute première œuvre littéraire de l’auteur, elle est consacrée aux relations sino-burkinabè. La première partie, des dires de l’auteur, porte sur le Burkina Faso.

Les autres aspects de cette première partie, dit-il, prennent en compte les origines du Burkina Faso jusqu’à l’arrivée du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) ; l’économie, l’agriculture du Burkina Faso et le Burkina Faso dans le monde.

La seconde partie du livre parle de l’histoire de la Chine et la troisième partie s’intéresse à l’initiative du président actuel de la Chine populaire, Xi Jinping et la concurrence entre la Chine et les États-Unis.

« Un livre d’information, mais aussi de… »

Arsène Bongnessan Yé, qui a préfacé l’œuvre, a d’emblée fait savoir sa joie de voir renaitre la coopération sino-burkinabè. Il a montré le bénéfice de cette coopération pour le Burkina Faso dans tous les domaines.

« Tout en bénéficiant des aspects positifs des nouvelles technologies de l’information et de la communication, que les jeunes puissent avoir un certain goût de la lecture et de la vraie recherche », a lancé M. Yé à l’endroit de la jeunesse burkinabè.

Pour le représentant de l’ambassadeur de la république populaire de Chine au Burkina Faso, Wang Wenzhang, c’est un livre d’information sur le parcours des relations de coopération et d’amitié entre la Chine et le Burkina Faso, mais aussi de réflexion sur les perspectives et les enjeux de cette coopération.

« De la Ceinture et de la Route »

« De la Ceinture et de la Route », terme clé dans l’intitulé de l’œuvre, a été explicité par l’auteur. « C’était un commerce entre l’Asie et l’Europe. Il s’est développé sous la dynastie des Han, 206 ans avant Jésus-Christ. Le président Xi Jin Ping, arrivé au pouvoir en 2013, voulait rouvrir cette route de la soie en faisant comme une ceinture.

Pas cette fois de la Chine à l’Europe, mais de la Chine à l’Europe, de la Chine à l’Afrique, de la Chine à l’Amérique ; on peut parler de mondialisation à la chinoise », a-t-il expliqué.

Le projet d’Adama Coulibaly est de faire de son œuvre une thèse. Mais pour l’instant, il invite à s’offrir l’ouvrage dans toutes les grandes librairies de la ville de Ouagadougou au prix de 7 000 F CFA.

« Il y a beaucoup de choses là-dedans, si vous l’avez, ça vous permet d’avoir un certain nombre d’informations actualisées et réactualisées », a-t-il davantage incité.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

