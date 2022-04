Opération Mana Mana à Ouagadougou : Des associations de jeunes engagées pour la propriété de leur cadre de vie

0 Partages Partager Twitter

Il est 8h au quartier Tampouy de Ouagadougou ce 30 avril 2022, aux alentours de l’échangeur du Nord et du terrain Miramar, l’on pouvait apercevoir des jeunes et femmes équipés de râteaux, brouettes et pelles en main en train de désherber l’espace et curer les caniveaux.

A l’initiative, des associations de jeunes et de femmes de l’arrondissement 3 appuyées par d’autres associations venues des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou. Ils disent répondre à l’appel du gouvernement pour l’opération Mana Mana.

« La propreté est une affaire de tous, et nous sommes engagés à le faire dans notre quartier. Nous le faisons avant même que le gouvernement ne lance l’appel ; seulement c’est le matériel qui nous manque », affirme Ablassé Ouédraogo, étudiant en Philosophie.

Pour le futur philosophe, il faudra que le ministère chargé de la jeunesse arrive à sélectionner les associations qui travaillent sur le terrain pour les accompagner car, le patriotisme et la citoyenneté commencent dès le bas-âge.

