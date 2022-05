Conférence internationale sur l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé

0 Partages Partager Twitter

Vous êtes médecins, pharmaciens, chercheurs, scientifiques des données, ingénieurs, informaticiens, infirmiers, étudiants en sciences de la santé ou en informatique ?

La suite après cette publicité

Vous résidez en Afrique et vous êtes intéressés par les avancées technologiques ? Cette conférence internationale sur l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la santé est la vôtre !

A l’initiative de African Institute of Business and Technology, la Conférence Internationale sur l’Intelligence Artificielle vise principalement à présenter les possibilités d’amélioration de l’offre de soins de santé en Afrique de l’Ouest et à faciliter la collaboration entre les chercheurs Ouest africains, ceux des USA et du Canada.

Des thématiques comme l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter les maladies, les questions éthiques en lien avec l’IA, le décryptage des données sur la covid-19 et les progrès de la technologie portable seront largement développés à ce grand rendez-vous.

Les applications de l’IA dans les domaines de la radiologie, de l’oncologie, de la pathologie et de la chirurgie hospitalière seront également abordées.

Ainsi, des conférenciers issus des plus prestigieuses universités du monde comme Harvard, MIT, Stanford et de grandes sociétés telles que Google, Amazon, Microsoft, IBM et GSK se feront le plaisir de vous entretenir tout au long de cette rencontre de haut niveau.

Venez renforcer vos connaissances et compétences sur les applications, les opportunités et le potentiel de transformation de l’intelligence artificielle en matière de soins de santé.

La conférence se tiendra en une vingtaine de sessions, du 4 mai au 3 juin 2022.

Pour participer, vous n’avez qu’une seule chose à faire : Inscrivez-vous dès maintenant !

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le site de la conférence : https://afrikinstitute.org/

Contact : +226 55 05 41 41

NB : La conférence se déroulera en anglais avec interprétation simultanée en français. Une vingtaine de sessions sont prévues du 4 Mai au 3 Juin 2022. Les deux premières sessions sont gratuites et ouvertes à tout le monde.

Écouter l’article

publicite