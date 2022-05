Saisie record de cocaïne à Bobo : Les initiateurs de la caravane Oskimo Tour « Jeune Propre sans Drogue » applaudissent

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué sur la saisie record de cocaïne réalisée à Bobo-Dioulasso.

Suite à la saisie de cocaïne « jamais réalisée » en Afrique de l’Ouest par la Brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso, selon le Directeur régional des Douanes de la région de l’Ouest, monsieur Sansan François D’assises Kambou, faisant état d’un lot de 95 plaquettes, soit plus de 115 Kg de cocaïne dont le coût est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA et présenté ce mercredi 25 mai 2022 à la presse.

Nous, membres de l’association dénommée : Initiative Culturelle pour la Santé et Développement (ICSD), initiatrice de la caravane Oskimo Tour « Jeune Propre sans Drogue » profitons de l’occasion pour saluer l’ensemble de la douane du Burkina Faso en l’occurrence la brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso pour les efforts consentis dans la lutte contre la circulation et la consommation de la drogue au Burkina Faso.

Cette saisie de grande quantité de stupéfiants atteste véritablement l’engagement de nos autorités à lutter farouchement contre la consommation de la drogue au Burkina Faso. C’est pourquoi, il est opportun pour nous acteurs et engagés, dans la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire, de féliciter l’ensemble des acteurs étatiques et de la société civile qui œuvrent chaque jour à travers la veille et le contrôle permanent sur la circulation de la drogue à l’intérieur du pays.

Cela fait maintenant plus de 15 ans que notre association s’est engagée pleinement dans la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire à travers des campagnes de communication et sensibilisation sur les effets néfastes de la drogue au sein des lycées et collèges au Burkina Faso. Aujourd’hui, nous sommes plus jamais engagés, sur le même chemin, celui d’éradiquer définitivement le phénomène de la drogue en milieu scolaire en vue de construire une société saine, responsable et surtout consciencieuse pour le Burkina Faso.

Vive le Burkina Faso !

Vive la caravane Oskimo tour !

Le promoteur de la caravane Oskimo tour, l’artiste musicien Oskimo

