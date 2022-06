Bobo-Dioulasso : Les dirigeants des huileries du Burkina à l’école du leadership et de démarche de Qualité

0 Partages Partager Twitter

Ouverte hier mardi, la formation des dirigeants des huileries du Burkina Faso sur le leadership et en démarche de qualité, a pris fin ce mercredi 1er juin 2022 à Bobo-Dioulasso. Cette formation est assurée par l’Association Burkinabé pour Management de la Qualité (ABMAQ) à travers le Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest volet Burkina Faso PACAO-BF avec le concours du ministère du Commerce d’Industrie du Burkina. Elle vise à doter les acteurs des huileries des connaissances pour une meilleure gestion et un meilleur rendement de leurs huileries. Par cette formation, les acteurs pourront mettre sur le marché national et international des produits de qualités et plus compétitifs. La clôture de ce séminaire marque la fin de l’accompagnement des neuf (09) entreprises de la Cohorte 2 dans le cadre du Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest volet Burkina Faso (PACAO-BF).

Initié pour favoriser une meilleure compétitivité du secteur des huileries et dérivés du coton à travers l’adoption de la démarche qualité au sein des huileries, cette formation a connu la participation des huileries de Bobo-Dioulasso et d’autres villes du Burkina Faso venus apprendre le leadership et le management de qualité. Portée par le PACAO-BF et le Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie du Burkina, cette formation a été mise en œuvre par l’ABMAQ.

Selon le Président de l’ABMAQ, Alexandre Sanfo, la démarche qualité a commencé au Burkina Faso depuis plus de 2 décennies et les entreprises qui ont adopté cette démarche ont eu de résultats satisfaisants dans la vie leurs sociétés.

« Il est serait bon que toutes les entreprises adoptent cette méthode reconnue universellement comme un outil très important pour l’évolution normale des entreprises. Cette formation est donc un cadre pour inciter les entreprises à intégrer cette démarche. On a remarqué depuis plusieurs années qu’il y a toute sorte d’huile sur le marché. Il est important donc de faire en sorte d’offrir une huile de qualité aux populations », a-t-il relevé.

Le PACAO est un programme régional initié par l’Union européenne qui intervient dans 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie avec une enveloppe de 5 milliards et une contribution de la chambre de commerce et d’industrie.

« Trois filières sont concernées au Burkina Faso à savoir l’huile du coton, le miel et le solaire. La mission confiée à l’ABMAQ est l’accompagnement des huileries dans la démarche qualité pour qu’elles puissent intégrer dans leur pratique, les bonnes manières de travailler de sorte à améliorer la qualité dans le travail et les produits qui vont sortir de leurs huileries. Les gens ont longtemps été très retissant à consommer l’huile locale parce qu’ils doutaient sur la qualité. Raison pour laquelle on voulut à travers ce programme travailler avec les acteurs sur la qualité, donner confiance aux consommateurs au niveau national et viser le marché international », a indiqué Saidou Didier Lonfo, Chef des Operations et de Suivi-Evaluation PACAO-BF.

Pour le président de la grappe huilerie, Sory Sanogo, « cette formation concerne les huileries membres de la grappe huilerie, il faut que le système du management de qualité soit une réalité au Burkina Faso surtout avec la libre concurrence en Afrique en vue ».

…la formation des chefs d’entreprises en management de la qualité doit être vraiment suivie par les chefs d’entreprises…

« Aujourd’hui la formation des chefs d’entreprises en management de la qualité doit être vraiment suivie par les chefs d’entreprises. Le système du management dit au chefs d’entreprises, de confier certaines tâches à d’autres personnes qui peuvent donner un résultat parfait a leurs entreprises. J’ai demandé à l’ABMAG qu’elle poursuive dans la formation même si les partenaires se retirent afin de garantir une pérennité du management de qualité », a-t-il déclaré.

Egalement, Denise Diarra/Kaboré, participante, a salué l’initiative de cette formation. « Cette formation nous a apporté un plus dans nos manières de faire. Nous aspirons vraiment à être des unités performantes et compétitives sur le marché international. Bobo-Dioulasso est une ville qui regorge beaucoup d’industries et nous appelons le ministère en charge de l’industrie à se pencher vraiment sur la question des industries du Burkina Faso et en particulier les industries de Bobo-Dioulasso », a-t-elle précisé.

Les signatures de la politique qualité et des remises des attestations ont mis fin à cette formation. Le rendez-vous est pris pour la cohorte 3 pour la prochaine formation du reste des 20 entreprises qui attendent toujours. Une formation qui renforce la capacité productive des huileries afin d’offrir des produits de qualités aux consommateurs.

