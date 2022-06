Soutenance de thèse en sciences de gestion : Fabiola Zongo dissèque l’impact du leadership spirituel sur la prise de décision en entreprise

188 Partages Partager Twitter

Le samedi 21 mai 2022, Bintou Fabiola Zongo a soutenu sa thèse doctorale en visioconférence sur le thème « Pratiques managériales et impact du leadership spirituel sur la prise de décision et l’engagement des collaborateurs dans une entreprise industrielle burkinabè ».

Désormais, madame Zongo est digne du titre de Docteur en sciences de gestion option E.DBA (Exécutive doctorante in business administration) de l’Académie des Sciences de Management de Paris avec les félicitations du jury. La cérémonie a eu lieu à Quantum Expertises Burkina sous la coupe de l’Académie des Sciences de Management de Paris.

« Pratiques managériales et impact du leadership spirituel sur la prise de décision et l’engagement des collaborateurs dans une entreprise industrielle burkinabè », c’est sous ce thème que s’est tenue la soutenance de Bintou Fabiola Zongo/Bassolé.

Les travaux de l’impétrante ont porté sur l’analyse d’innover en matière de pratique managériale et plus particulièrement sur le leadership. Concrètement, elle a mis l’accent sur ce qui se passe dans les entreprises de nos jours notamment la compétitivité, les crises liées à la société moderne, les dépressions, le stress et le suicide.

Les résultats auxquels la thèse de madame Zongo est parvenue, suggèrent l’implication de la spiritualité dans le contexte du travail qui permettra de sortir des modèles traditionnels matérialistes et rationnels pour adopter un leadership plus humaniste basé sur l’épanouissement, le bonheur et le bien-être et la recherche de la dignité dans le travail, tout en évitant le flou conceptuel lié aux confusions.

Loin d’une prise de distance vis-à-vis de la réalité, les récits recueillis en entretiens et ceux reçus à partir des questions-réponses et de l’observation empirique suggèrent que dans l’entreprise le leader peut s’appuyer sur les valeurs qui peuvent être considérées comme un ensemble de croyances partagées, une culture de travail pouvant contribuer à améliorer les prises de décision ainsi que l’engagement des collaborateurs au service.

A l’issue de la présentation de Fabiola Zongo, le jury (Marc Henri Alain Bidan, Pr Titulaire de Chaire à l’Université de Nantes ; Soufyane Frimousse, Pr Associé à l’Université de Québec à Montréal et Jean M. Plane (Directeur de Thèse), Pr Titulaire de Chaire à l’Université Paul Valéry Montpellier entre Paris, Nantes et Corse) a apprécié le travail abattu par l’impétrante et a trouvé le thème très pertinent avec un rendu très clair du document.

Ils ont félicité la diplômée et loué le mérite d’un travail qui a un apport inestimable dans la gestion de l’entreprise. Par ailleurs, le président du jury Jean Marie Peretti, Professeur Agrégé en Sciences de Gestion et par ailleurs Pr titulaire de la Chaire ESSEC du changement a estimé que la lauréate ne doit pas s’arrêter en si bon chemin.

Il l’a encouragée à échanger avec des collègues d’autres pays pour mener des projets de recherches conjoints. Cependant après avoir délibéré, le jury à considérer que la thèse est de grande qualité et a jugée madame Zongo digne du titre de Docteur en sciences de gestion option E.DBA de l’Académie des Sciences de Management de Paris avec des félicitations.

Le président du jury, Pr Jean Marie Peretti souhaite que le présent document ne soit pas la fin d’un parcours mais une étape qui permettra d’aller plus loin.

Il est à noter que Quantum expertise Burkina est une société spécialisée dans le renforcement des capacités des managers et des cadres supérieurs et elle a signé une convention avec l’Académie des sciences de management de Paris pour permettre à ses cadres de finaliser leurs projets de thèse.

