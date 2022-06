Burkina Faso : Les Examens du BEPC, du BEP et du CAP lancés

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre en charge de l’éducation nationale, Lionel Bilgo, a procédé à l’ouverture de la première enveloppe des épreuves écrites du premier cycle notamment le BEPC, Le Brevet d’Études Professionnelles ( BEP) et le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), ce jeudi 2 juin 2022, à Ouahigouya. Ce geste marque ainsi le début des examens sur toute l’étendue du territoire national et cela pour plus de 260 000 candidats inscrits et 1468 centres de compositions.

C’est parti pour les épreuves écrites des examens du BEPC, BEP et CAP sur toute l’étendue du territoire national. Pour cette année, le top départ a été donné dans la région du Nord au lycée Yamwaya de Ouahigouya, ce jeudi 2 juin 2022.

Pour le ministre en charge de l’éducation Lionel Bilgo, l’ouverture de l’enveloppe dans la région du Nord est un signe de résistance vu la situation d’insécurité que traverse la région.

« C’est le choix de la résistance, le choix de la détermination et le choix de la raison de vivre qui nous amène à célébrer cette ouverture dans la ville de Ouahigouya. C’est vraiment une ville qui est beaucoup impactée par l’insécurité mais également impactée par la résistance, par la grandeur et l’espoir d’un lendemain meilleur. Il était donc de bon ton pour nous de venir ouvrir cette session dans cette ville », a expliqué le ministre.

C’est à ce titre qu’il a salué la mobilisation des différents acteurs pour que tout se déroule dans la quiétude. « Est-ce qu’on peut garantir que tous les élèves pourront prendre part à ces examens ? En tout cas, tout a été mis en œuvre pour que l’ensemble des élèves touchés par l’insécurité puissent s’enrôler, s’enregistrer (…). Nous avons eu à enregistrer des enfants qui n’avaient même pas d’acte de naissance ou qui avaient pas la somme requise », a fait savoir Lionel Bilgo.

Une résistance confirmée par bon nombre de candidats qui ont d’ailleurs promis de tout donner pour décrocher leur diplôme.

« Je stresse parce que s’assoir attendre les épreuves n’est pas du tout facile. Dans l’ensemble, les préparatifs ont été bien. Je dirais aux parents qu’ils ne s’inquiètent pas, que tout ira bien et le diplôme sera dans la poche », ont été les mots de Amadou Gadiaga, candidat à la session 2022.

Il faut dire après le Yamwaya de Ouahigouya, le patron du département en charge de l’éducation nationale, a également visité en guise de soutien aux élèves plusieurs autres établissements de la région.

Il s’est agi du lycée provincial de Zondoma, de Boussé, et le lycée technique professionnel agricole de Yako. Tous ont bénéficié, à l’image du premier établissement des mêmes mots de félicitations et d’encouragement.

En rappel, 260 058 candidats dont 16 165 dans la région du Nord prennent par à cette session 2022, soit une baisse de 16,16% par rapport à l’année 2021. Pour le CAP 21 614 sont inscrits et 10 762 au BEP.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

