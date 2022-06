Tentative de pillage de boutiques à Djibo : L’armée neutralise sept assaillants armés

667 Partages Partager Twitter

Ce jeudi 02 juin 2022, les Forces de Défense et de Sécurité de la ville de DJIBO (Province du Soum) ont déjoué une tentative de pillage de plusieurs boutiques, planifiée par un groupe d’individus armés.

La suite après cette publicité

Les assaillants ont tiré des obus simultanément sur la base du Peloton de sécurité et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) et sur le 14e Régiment Interarmes pendant que d’autres essayaient de prendre d’assaut les boutiques.

La réaction des unités a permis de neutraliser au moins 07 des assaillants et de mettre en déroute plusieurs autres. Les obus tirés ont malheureusement causé la mort d’un militaire et 04VDP. 08 autres militaires, blessés, ont été pris en charge et évacués.

La situation est actuellement sous contrôle et les actions de sécurisation se poursuivent dans la zone. En rappel, les Forces Armées Nationales ont récemment sécurisé un convoi de ravitaillement au profit des commerçants de la ville de Djibo. Cet incident montre donc une volonté manifeste des groupes terroristes de la zone, à bout de souffle, de se ravitailler en vivres et en produits de première nécessité.

Un autre incident est survenu hier 1er juin 2022 dans les environs de GOMBORO (Province du Sourou). En effet, une unité en mission de reconnaissance offensive a eu un accrochage avec un groupe de terroristes à quelques kilomètres de Gomboro. Un officier a malheureusement perdu la vie au cours des combats.

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées présente ses condoléances aux proches des soldats et VDP tombés lors de ces attaques. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exhorte l’ensemble des unités à maintenir la pression sur les groupes armés qui montrent de plus en plus des signes de faiblesse.

Écouter l’article

publicite