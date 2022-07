Moov Africa lance la 1re édition de startup challenge

Moov Africa Burkina Faso a procédé au lancement de la première édition de startup challenge Moov Africa ce samedi 23 juillet 2022 à Ouagadougou. L’objectif est d’encourager et soutenir l’entreprenariat des jeunes en matière d’innovation technologique et digitale. Pour cette première étape, ce sont plus d’une quatre vingtaine de projets présélectionnés qui seront décortiqués et choisis pour en laisser une dizaine.

La suite après cette publicité

Startup challenge est une initiative du groupe Maroc Telecom qui ambitionne de favoriser l’émergence des talents prometteurs dans le domaine des nouvelles technologies, de mettre en lumière les startups porteuses d’innovation technologique, mais aussi promouvoir l’excellence auprès des jeunes.

Cette initiative regorge de nombreuses potentialités qui auront l’avantage de renforcer la capacité des jeunes selon Abdoulaye Bassolé, directeur réseau de Moov Africa Burkina Faso.

« Le lancement de cette première édition offre l’opportunité à la jeunesse de profiter d’un coaching d’experts dans les domaines technologiques, mais aussi se veut une vitrine de présentation de leurs réalisations afin de bénéficier de subventions », a détaillé Abdoulaye Bassolé.

Après cette phase, les dix meilleurs projets bénéficieront d’un accompagnement et d’un mentoring en vue de faire murir le projet et faciliter leur l’accès à un réseau de mentors, d’experts et d’investisseurs. A l’issue de cette étape, trois autres lauréats seront choisis et récompensés. Ils se partageront la somme de dix millions à raison de 2 000 000F CFA pour le 3e, 3 000 000 F CFA pour le 2e et 5 000 000 F CFA pour le 1er.

Il faut noter que la startup lauréate du premier prix représentera le Burkina Faso dans le challenge du groupe Maroc Telecom qui mettra en compétition les lauréats de Maroc Telecom et de ses dix autres filiales au Maroc.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

publicite