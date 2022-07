« Pour que la question ethnique ne soit plus source de division, il faut que chacun arrive à vivre comme un Citoyen » (Dr Jocelyne Vokouma/Boussari)

Dr Jocelyne Vokouma/Boussari, Anthropologue à l’INSS/CNRST est la seconde communicatrice du premier panel de la série de panels de haut niveau tenus ce jeudi 28 juillet 2022 à l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, à l’initiative du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) et de ses partenaires dont Diakonia et NDI. « Les perspectives historiques et anthropologiques de l’ethnie : état des lieux de la question ethnique » est la thématique dudit panel.

L’exposé de Dr Jocelyne Vokouma/Boussari, Anthropologue à l’INSS/CNRST a porté sur « les dynamiques constitutives des groupes ethniques et leur impact sur les problématiques de citoyenneté au Burkina Faso ». Afin de mieux faire comprendre sa communication, elle a d’emblée défini les concepts que sont « l’ethnie », « le groupe ethnique », « l’ethnicité », « la citoyenneté ».

Pour que la question ethnique ne soit plus source de division, a-t-elle en outre fait savoir, « il faut que chacun arrive à vivre comme un Citoyen ». En effet, elle trouve « réducteur » et non « fédérateur », le fait qu’un individu veuille vivre comme « un Moaga », « un Gnonoaga » ou « un Yadgha ».

La citoyenneté, a-t-elle donc affirmé, « permet d’aller vers une ouverture identitaire qui englobe tout le monde ». Selon elle, c’est en allant vers cette citoyenneté que la République pourra vivre en paix. « La mondialisation nous oblige aujourd’hui à ce qu’on ne nous traite plus comme des Noirs, mais comme des êtres humains.

Que je sois Jaune, Noir, Métisse ou Blanc, nous devons être des êtres humains tout court. C’est à ce prix que chacun pourra vivre en paix avec l’autre dans l’esprit de cette déclaration de 1948 (ndlr, Déclaration universelle des droits de l’Homme) », a-t-elle extrapolé son affirmation.

« Ethnies et démocratie : représentations et pratiques des acteurs au Burkina Faso » et « Ethnie et terrorisme » sont respectivement les thématiques des deux autres panels ou axes. La thématique centrale autour de laquelle ont été formulées lesdites thématiques s’intitule « Ethnies et démocratie en Afrique de l’Ouest : Cas du Burkina Faso ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

