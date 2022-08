Libye : Des milices rivales s’empoignent à Tripoli

Libye – Plusieurs morts ont été signalés à la suite d’un sanglant affrontement entre des milices rivales à Tripoli, la capitale, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 Août 2022. L’ONU craignant une possible reprise de la guerre a appelé à un arrêt immédiat des hostilités ayant fait plus de 30 morts et 150 blessés. Il s’agit des groupes armés soutenant le gouvernement de transition d’Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli, à des milices loyales à Fathi Bashagha.

La suite après cette publicité

Après une journée de violents combats à l’arme lourde et légère entre des miliciens le gouvernement de transition dirigé par Abdelhamid Dbeibah et d’autres soutenant le gouvernement rival, basé à Misrata et dirigé par Fathi Bachagha, le décor est triste.

Les affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers résidentiels dans la nuit de vendredi à samedi. Une véritable scène de guerre en est restée avec des voitures brûlées, des façades criblées de balles, des immeubles en feu… Les rues de Tripoli étaient quasi-désertes ce samedi 27 Août soir et seuls des miliciens étaient perçus à quelques endroits.

Selon le ministre de la Santé, les hôpitaux ont également été la cible des tireurs et a déploré que les ambulances aient été empêchées de circuler.

Le gouvernement basé à Tripoli, issu en 2020 d’un processus parrainé par l’ONU, a dénoncé la « mise à exécution des menaces» des forces fidèles à Fathi Bachagha, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, de prendre le contrôle de la ville. Cette faction a pour sa part accusé le gouvernement de Tripoli qu’il accuse d’ « illégitimité » de « s’accrocher au pouvoir ».

L’ambassade des Etats-Unis en Libye américaine, la mission locale de l’ONU et le Qatar ont dénoncé cette reprise des combats et les différentes tentatives du camp maréchal Haftar à conquérir la capitale Tripoli.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article

publicite