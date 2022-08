Élections Générales en Angola : L’Unita maintient sa contestation des résultats provisoires

Angola – Le pays a rendu hommage à son ancien Président José Eduardo Dos Santos ce dimanche 28 Août 2022. Pendant ce temps, Dans l’attente des résultats définitifs des élections générales du 24 Août dernier, la Commission nationale électorale a indiqué que le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA), du président sortant Joao Lourenço arrive en tête avec un peu plus de 51% des voix contre 44% pour l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita), d’Adalberto Costa Junior.

La suite après cette publicité

« Nous sommes sereins, nous avons notre propre décompte des voix et savons que nous obtiendrons plus de députés », déclare Adalberto Costa Junior, à l’issue des funérailles et commémorations nationales de José Eduardo dos Santos qui visiblement n’ont pas distrait le chef de l’Unita.

Ce dernier conteste les résultats provisoires publiés par la Commission Electorale. En effet, ce samedi 27 Août, cinq (5) membres de cette instance qui en comporte seize, ont menacé de ne pas valider les résultats finaux, en raison de dysfonctionnements. Ces membres sont, par ailleurs, des représentants des partis d’opposition.

Des tensions bien que vite contrôlées et consécutives à cette contestation des résultats électoraux ont été signalées ce week-end dans certains quartiers de Luanda. Les cérémonies d’hommage à José Eduardo dos Santos avaient été l’occasion pour les autorités du pays de déployer un impressionnant dispositif sécuritaire, notamment dans le centre-ville. Des militants de la société civile auraient été arrêtés selon leurs proches.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

Écouter l’article

publicite