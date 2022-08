Le concours national pour valoriser la cuisine des mets locaux, dénommé « Reine culinaire », a atteint son apothéose, ce samedi 27 août 2022 au sein du palais de la culture et de la jeunesse Jean Pierre Guingané à Ouagadougou. Après quelques mois de compétition, sur six compétitrices, Rasmata Sawadogo s’est démarquée du lot en remportant la 1re édition.

Depuis la date de lancement de la première édition de « Reine culinaire » (29 mai 2022), les six candidates se sont opposées de façon individuelle chaque Week end. Elles ont, durant ses deux mois fait preuve de compétitivité en montrant de quoi elles étaient capables. Pour cette finale, le travail en équipe a été à l’honneur, car elles se sont affrontées en duo. C’est d’ailleurs ce qui les a plus départagées. Ainsi, elles ont eu le choix de cuisiner un mets de leurs choix.

Pour la promotrice, Deborah Bénao, cette première édition, n’a pas été comme elle l’aurait voulue. « Nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits, néanmoins l’essentiel est fait. Nous avons effectivement tenu la première édition du concours national reine culinaire ; ça n’a pas été simple, c’est vrai, il y a eu certains changements mais la compétition a eu lieu », a laissé entendre la promotrice.

Par ailleurs, elle a félicité les candidates pour leurs dévouements à la chose. « C’est vraiment des efforts à louer, c’est se prononcer et accepter compétir surtout en matière de cuisine, pour une femme, ce n’est pas simple, parce qu’on sait que quand on dit à une femme que sa cuisine n’est pas bonne, c’est vraiment très frustrant, et un courage à louer » a-t-elle ajouté.

En initiant cette édition, la promotrice a dit nourrir l’espoir que les personnes ressources, en l’occurrence les chefs cuisiniers, les cuisiniers, les gérants d’hôtels et autres intègrent les mets locaux dans leurs menus. Afin, qu’ensemble, ils puissent parvenir à impacter la gastronomie au Burkina Faso.

A l’issue de la compétition, Ramata Sawadogo étudiante est la sacrée gagnante. Et c’est à juste titre qu’elle est envahie par un sentiment de joie et de reconnaissance.

« Je suis très émue, je remercie beaucoup cette initiative, d’avoir permis à nous, jeunes filles, d’exprimer nos capacités culinaires. Pour la projection future, je me voyais dans le service traiteur pour les pause-café, je pense qu’avec cette dénomination, je pourrais facilement avoir accès au marché. J’invite beaucoup les jeunes filles à s’inscrire massivement à la prochaine édition pour mettre en exergue leur talent culinaire car c’est une belle aventure », s’est-elle réjouie.

A noter que, grâce à cette victoire, elle a remporté de nombreux lots. Il s’agit essentiellement d’une moto, un bon de formation professionnelle polyvalente d’une valeur 150.000 F CFA et biens d’autres gadgets.

Pour ce qui est des prochaines éditions, la promotrice promet d’apporter des innovations, afin de permettre à un maximum de jeunes filles d’y prendre part.

Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

