Réorganisation des ministères au Burkina Faso : Le MCCAT a désormais une seule Direction Générale par programme budgétaire

Le ministère en charge de la culture a, à compter de mercredi 14 septembre 2022 un nouvel Organigramme. La cérémonie de passation de charge et d’installation de cette équipe, marquant la fusion et la mise en service de ces directions s’est tenue à Ouagadougou.

Le département de la Communication de la Culture, des Arts et du Tourisme a été réorganisé pour donner place à un nouvel organigramme à l’issue du conseil des ministres du 31 Aout et celui du 7 septembre 2022. Selon Victorien Aimar Sawadogo, secrétaire général du ministère par ailleurs président de cette cérémonie d’installation, « ce nouvel organigramme stipule que les directions générales spécifiques sont désormais fusionnées pour donner une seule direction générale spécifique par programme budgétaire».

A cet effet, au total huit personnes ont été installées dont un Directeur général et un directeur général adjoint par programme. Ces 4 directeurs adjoints sont installés au compte des programmes budgétaires qui sont : le programme de pilotage et soutien, le programme de communication et médias, le programme de la culture et des arts et le programme tourisme.

L’équipe sortante s’est montrée reconnaissante à tous ceux qui ont été d’un soutien durant l’exercice de leurs fonctions et particulièrement à la ministre du tutelle Valérie Kaboré. « Ce sont tous des supérieurs hiérarchiques qui nous ont accompagnés, qui nous ont coachés pour nous permettre d’arriver là où nous sommes aujourd’hui et nous sommes très fiers de ce qu’ils ont fait de nous et nous les en remercions beaucoup », a exprimé Boukary Kaboré, directeur général de la Communication et des Médias sortant.

A la nouvelle équipe par la voix de Ali Sawadogo, Directeur Général de la Communication et des Médias (DGCM) de témoigner leur gratitude pour la confiance placée en leur personne. A l’endroit de leurs devanciers. Ils ont formulé des félicitations pour le travail abattu et ont promis d’apporter leur pierre à l’atteinte des objectifs.

« Le meilleur relancement qui vaille en ce moment crucial de notre histoire c’est l’engagement, la responsabilité (…). Conscient que ce défi ne pouvant pas être relevé par un seul homme ou par un duo quelle que soit leur qualité ou leur volonté, notre démarche sera donc celle du management participatif pour que dans un jeu de rôle chaque responsable de la DGCM, chaque collaborateur selon son rang puisse jouer sa partition », a-t-il formulé.

A noter que la directrice générale du tourisme a été absente en raison de son déplacement pour mission. Son installation se fera donc le vendredi 16 septembre 2022. La nouvelle équipe a reçu des certificats de prise de fonction qui marque leur installation officielle à leurs nouvelles fonctions.

Amira SANOU et Micheline OUEDRAOGO (Stagiaires)

Burkina 24

