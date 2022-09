Affaire Ollo Mathias Kambou : Afrikki du Sénégal dépêche un avocat en guise de soutien

Ceci est un communiqué du réseau constitué des mouvements citoyens d’Afrique et de la diaspora de ce jeudi 15 septembre 2022, pour la dépêche de l’avocat Me Moussa Sarr au Burkina Faso en guise de renforcement de l’équipe judiciaire de Ollo Mathias Kambou.

Afrikki, le réseau constitué des mouvements citoyens d’Afrique et de ses diasporas, dénonce l’emprisonnement de notre camarade et frère burkinabè Ollo Mathias Kambou alias KAMAO militant du Balai Citoyen pour « offense » au chef de l’État Burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Uni avec le mouvement Balai Citoyen dans cette lutte contre les arrestations arbitraires et le harcèlement judiciaire et en soutien à notre camarade injustement privé de liberté, le réseau Afrikki a requis les services de Me Moussa Sarr, avocat brillant de renommée internationale et militant des Droits de l’Homme pour venir renforcer l’équipe judiciaire qui œuvre à la libération du camarade Kamao. Il fera le déplacement à Ouagadougou dans les plus brefs délais pour apporter son soutien et son expertise au balai citoyen.

Face à l’arbitraire, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour soutenir tous les mouvements citoyens qui résistent où qu’ils soient sur le continent et dans la diaspora. Nous nous battrons jusqu’à la libération de frère Kamao et nous nous battrons jusqu’à la libération de tous les prisonniers politiques.

Dakar, le 14 septembre 2022

