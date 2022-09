Burkina : Le nouveau DG de la SBT aussitôt installé promet relever les défis de l’institution

La Société burkinabè de Télédiffusion (SBT) a un nouveau directeur général. La cérémonie d’installation et de passage de charges entre directeurs entrant et sortant a eu lieu ce jeudi 15 septembre 2022 au siège de l’institution à Ouagadougou en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Victorien Aimar Sawadogo.

Après des actes de signatures et des échanges de parafeurs, le Secrétaire général du ministère de ministère en charge de la communication a installé Adama Ouédraogo à la tête de la SBT. Il remplace à ce poste Aimar Tamini. Après 435 jours passés à la tête de la SBT, le DG sortant tire un bilan satisfaisant de sa gestion « au-delà de tous les aprioris ».

« Mon combat a été de rendre service de façon professionnelle. Dans un contexte sécuritaire et financier difficile, nous avons pu relever certains défis grâce à la collaboration et à l’engagement des équipes qui ont su faire preuve de résilience », a indiqué le DG sortant.

Au nombre des efforts déployés pour le bon fonctionnement de l’institution, celui-ci a cité « l’élaboration et/ou l’actualisation des outils de bonne gouvernance des sociétés d’État recommandée par l’Assemblée générale des sociétés d’État, l’organisation d’un cadre de concertation et de réflexion autour de la question du modèle économique de la SBT à travers l’atelier national sur l’élaboration d’une stratégie pour l’acquisition, l’installation, l’exploitation du nouveau multiplexe TNT, etc. »

Adama Ouédraogo qui a désormais la charge de l’institution a exprimé sa reconnaissance au ministre en charge de la communication, Valérie Kaboré pour lui avoir fait confiance. « En me faisant l’honneur de nommer ma modeste personne directeur général de la Société Burkina de Télédiffusion, Madame la ministre de la Communication des arts et du Tourisme m’a exprimé toute sa confiance.

Cette marque de confiance que j’apprécie à sa juste valeur m’amène à prendre l’engagement solennel devant vous de mettre en œuvre toute mon énergie afin de relever les nombreux défis et répondre aux nombreuses attentes des populations vis-à-vis de la SBT », a promis le nouveau DG de la SBT face à un parterre de travailleurs de l’institution, de collègues et d’amis venus pour l’occasion.

Il a promis travailler en parfaite symbiose avec l’ensemble du personnel pour « une SBT plus forte et résiliente à même de tirer le maximum de profit à travers l’offre de service diversifiée et de qualité ».

Victorien Aimar Sawadogo pour terminer n’a pas manqué de rappeler au nouveau DG qu’il est attendu au pied du mur et que l’on attend de lui de bons résultats, et ce, en parfaite attente avec ses collaborateurs et collègues.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

