NBA : Un maillot de Michael Jordan vendu à 10,1 millions de dollars, soit près de 7 milliards de Francs CFA

La maison Sotheby’s a annoncé sur son site, ce jeudi 15 septembre 2022, qu’un maillot porté par la légende de la NBA lors de sa dernière saison 1997-1998 avec les Chicago Bulls, Michael Jordan a été vendu aux enchères pour 10,1 millions de dollars soit près 7 milliards de Francs CFA.

Il s’agit d’un «nouveau record pour un maillot de basket aux enchères, un record pour n’importe quel article de sport déjà porté et appartenant au patrimoine, ainsi que l’article le plus cher jamais vendu dans la collection de Michael Jordan», s’est félicitée la maison de ventes aux enchères d’œuvres d’art.

L’un des responsables de Sotheby’s, Brahm Wachter, a confié dans le communiqué repris par le journal eurosport.fr, que dès l’annonce de la vente en août, «l’enthousiasme était palpable parmi les fans de sport mais aussi chez les collectionneurs avides de détenir une pièce rare appartenant à l’histoire».

Sotheby’s est une multinationale américaine d’origine britannique de vente aux enchères d’œuvres d’art et d’objets de collection basée à New York. Elle est l’une des quatre maisons de vente aux enchères de luxe les plus anciennes au monde.

Le précédent record pour un maillot de sport de collection avait été remporté par la même maison Sotheby’s en mai 2022 avec le maillot que portait la légende argentine du football Diego Maradona, quand il avait « crucifié » l’Angleterre à la Coupe du monde de 1986, adjugé pour près de 9,3 millions de dollars.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

