Coopération Burkina Faso – Russie : Le Chef de l’Etat échange avec le ministre des Affaires étrangères Sergei LAVROV

(New York, 25 septembre 2022, GMT-4). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a eu une rencontre d’échanges, au siège des Nations unies, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei LAVROV.

Cette rencontre s’inscrit, selon la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia ROUAMBA, dans le cadre normal des consultations organisées entre le Burkina Faso et d’autres pays sur la coopération bilatérale dans la foulée de la session des Nations unies.

La coopération entre la Russie et le Burkina Faso est vieille de plus de 50 ans, et aujourd’hui, les deux pays entendent la consolider au regard des défis du moment.

« Actuellement, il y a eu le souhait de renforcer davantage cette coopération et la porter à un niveau qui sera mutuellement bénéfique aux deux pays », a indiqué la ministre.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

