Burkina : « De la nécessité de continuer à investir dans la sécurité sanitaire »

Ceci est un communiqué de Resolve to Save Lives sur son rapport à propos du choléra.

Titre : Un rapport interactif montre comment le choléra a été arrêté au Burkina Faso, fournissant une leçon pour le reste du monde sur la façon de prévenir les épidémies mondiales en arrêtant les maladies infectieuses au départ

Sous-titre : Deuxième édition de ‘Epidemics That Didn’t Happen’ de Resolve to Save Lives

Points forts sur la nécessité de continuer à investir dans la sécurité sanitaire

Le 11 octobre 2022 (Burkina Faso) — Chaque année, le monde voit environ 3 millions de cas de choléra, tuant plus de 100 000 personnes de cette maladie hautement infectieuse. Pourtant, avec des mécanismes de santé publique appropriés, cette maladie peut être évitée.

Soulignant cet appel à l’action, Resolve to Save Lives publie aujourd’hui un nouveau rapport intitulé « Epidemics that Didn’t Happen » qui montre que l’investissement dans la préparation, combiné à des réponses stratégiques rapides des autorités de santé publique, peut arrêter les épidémies, sauver des vies et prévenir la souffrance. Ces succès quotidiens sont rarement rapportés, mais ils sont essentiels pour démontrer les retours – en termes de vies sauvées – de l’investissement dans les systèmes de santé.

Grâce à des stratégies de préparation, de communication et de prévention, le Burkina Faso n’a enregistré que 4 cas en 2021 – contrairement à l’Afrique de l’Ouest, qui a enregistré près de 109 000 cas de choléra et plus de 3 700 décès. Tous les pays touchés par le choléra ont enregistré un taux de létalité supérieur à 1 %, objectif international convenu, à l’exception du Burkina Faso, dont le taux de létalité était de 0. Cette histoire, comme beaucoup d’autres épidémies évitées, n’a pas fait les gros titres.

Le Dr Sonia Marie Ouédraogo, Administratrice nationale/Préparation du pays, Organisation mondiale de la Santé, a déclaré dans le rapport que « la détection rapide, la gestion des cas, l’identification et l’isolement des contacts, ainsi que le renforcement de la surveillance aux points d’entrée avec le Niger, ont empêché de nouveaux cas importés et ont aidé à contenir l’épidémie localement au Burkina Faso ».

Le dernier rapport de Resolve to Save Lives, intitulé « Epidemics that Didn’t Happen », célèbre les réponses réussies à des épidémies réelles, comme les mesures rapides prises au Burkina Faso, et met en évidence différents aspects de programmes de santé publique efficaces, y compris comment :

L’amélioration des systèmes et des compétences à la suite d’épidémies mortelles a permis de contenir les épidémies d’Ebola en Guinée et en RDC

Apprendre de l’expérience a aidé les travailleurs de la santé en Inde à endiguer une épidémie de nipah à un seul cas

Une équipe diversifiée s’est mobilisée et a réussi à endiguer une épidémie de rage en Tanzanie

Des bureaux de santé bien coordonnés au Brésil ont rapidement endigué une épidémie de grippe sur un navire de croisière

La confiance de la communauté a permis la détection précoce et la réponse à un cas de dengue en Indonésie

« Les succès des agents de santé publique de première ligne dans le monde prouvent que la santé publique fonctionne lorsque nous investissons dans le renforcement des systèmes de santé et que nous accordons la priorité à ce renforcement, en particulier aux niveaux national et infranational », a déclaré le Dr Tom Frieden, président et chef de la direction de Resolve to Save Lives et ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

« Notre rapport démontre que les réponses ne doivent pas nécessairement être parfaites pour être efficaces, mais un investissement soutenu dans la préparation peut signifier la différence entre une épidémie qui est contenue et une épidémie qui dévaste une communauté, un pays, ou le monde. La préparation à une épidémie ne doit pas s’arrêter lorsqu’une épidémie survient ».

Lorsque les épidémies ne sont pas maîtrisées, les résultats peuvent être économiquement catastrophiques et mortels : les estimations placent le coût mondial de la COVID-19 à 20 billions de dollars, avec environ 20 millions de vies perdues. Cependant, des recherches de Resolve to Save Lives ont révélé qu’il en coûterait environ 124 milliards de dollars sur cinq ans pour rendre le monde beaucoup mieux préparé aux menaces de maladies – une affaire qui pourrait sauver d’innombrables vies et préserver les économies.

« Les épidémies commencent et se terminent localement, de sorte que l’action communautaire est cruciale pour prévenir les épidémies. L’engagement des responsables de la santé publique auprès des communautés est payant parce qu’il renforce la confiance dans le système de santé », a déclaré Amanda McClelland, vice-présidente principale de Resolve to Save Lives.

« Un autre élément clé est la protection des travailleurs de la santé, qui sont la première ligne de défense contre les épidémies. Lorsque les centres de soins de santé primaires sont des environnements de travail sécuritaires, les patients et les travailleurs de la santé sont protégés et sont mieux en mesure de détecter et de répondre aux menaces pour la santé avant qu’elles ne dégénèrent hors de contrôle ».

Les études de cas ont été élaborées avec le soutien des ministères de la santé et des organisations mondiales de la santé, notamment la Société indonésienne de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Vital Strategies et FAME Hospital.

Le rapport complet peut être consulté ici .

À propos de Resolve to Save Lives

Resolve to Save Lives est un organisme sans but lucratif qui travaille en partenariat avec des pays, des communautés et des organisations pour prévenir 100 millions de décès dus à des maladies cardiovasculaires et rendre le monde plus sûr contre les épidémies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : resolvetosavelives.org ou Twitter @ResolveTSL

Contacts médias :

Steven Chlapecka, Resolve to Save Lives, [email protected], +1.917.623.0246

Demandes générales, Resolve to Save Lives: [email protected]

