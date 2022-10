Opération nationale «Sauvons Djibo ensemble» : Plus de 400 tonnes de vivres récoltées

Opération nationale «Sauvons Djibo ensemble» : Plus de 400 tonnes de vivres récoltées

0 Partages Partager Twitter

L’Opération nationale «Sauvons Djibo ensemble», initiative lancée par de jeunes citoyens burkinabè à l’endroit des populations en détresse, a permis de récolter vivres et habits, des centaines de tonnes, des dires d’Alain Traoré alias Alino Faso ce mardi 11 octobre 2022 à Ouagadougou, sur le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), à l’occasion d’un point de presse.

La suite après cette publicité

Environ 400 tonnes de vivres et d’habits. Ce sont les chiffres annoncés par Alain Traoré alias Alino Faso, l’initiateur principal de l’Opération nationale «Sauvons Djibo ensemble».

«En gros, si on doit faire une synthèse de tout ce qu’on a eu en termes de chiffres, on est à à peu près 300 tonnes sur la collecte du vendredi, samedi, dimanche et lundi», a-t-il fait savoir, laissant entendre que l’objectif de départ était de 100 tonnes. A en croire M. Traoré, les dons continuent d’arriver. Ainsi, de façon prévisionnel, à la fin de la collecte, il a estimé l’ensemble des dons à environ 400 tonnes pour le moment.

Si l’initiative parle d’une assistance à la ville de Djibo, Alain Traoré a tenu à faire savoir que 100 tonnes des dons reçues seront acheminées vers la ville de Djibo et 35 à 40 tonnes, vers les autres villes en difficulté, notamment Pama, Barsalogho, Solhan, Sebba, Titao.

Comment les acheminer à Djibo… ?

«Nous avons travaillé avec pratiquement 250 bénévoles. Personne n’a pris 5 francs. Ils sont venus de façon spontanée dans les villes où on a coordonné de façon spontanée», a aussi informé Alino Faso. La collecte a été une réussite, au-delà même des attentes des organisateurs. Cependant, comment les acheminer sur Djibo, Solhan, Pama… ?

«Nous prenons langue avec les autorités cet après-midi (ndlr, ce mardi 11 octobre 2022)… Je vais taire certaines informations pour des questions de sécurité», a réagi Alain Traoré. L’opération s’est déroulée en 72 heures, et a concerné dix villes du Burkina à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Tenkodogo, etc.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

publicite