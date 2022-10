Menaces de prétendue désactivation de pages Facebook : L’alerte de la BCLCC

0 Partages Partager Twitter

Depuis quelques jours, des personnes de mauvaises intentions à travers des fausses pages se font passer pour le groupe « Meta » en envoyant des notifications aux administrateurs des pages commerciales et/ou institutionnelles sur Facebook.

La suite après cette publicité

En effet, ces notifications menacent de désactiver votre page suite à une publication violant les standards de la communauté Facebook. Elles vous invitent à demander un examen de la décision en cliquant sur un lien joint.

Afin de vous inciter à cliquer sur ledit lien, la notification mentionne que d’autres pages sont en cours d’être désactivées pour les mêmes raisons. Bien que la pratique ne soit pas nouvelle, elle connait une certaine recrudescence ces derniers jours.

La BCLCC tient à informer l’ensemble des internautes et particulièrement les administrateurs des pages institutionnelles et commerciales qu’il s’agit d’une technique de phishing. Elle en appelle donc à la vigilance et les invite à éviter de cliquer sur ces types de liens compromettants et de recourir toujours dans les meilleurs délais à la BCLCC pour bénéficier d’une assistance technique.

Source : Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC)

Écouter l’article

publicite