Burkina : Le Directeur Général des Douanes chez le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale

0 Partages Partager Twitter

publicite

Le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (CEMGN), le Lieutenant-Colonel Evrard Somda, a reçu dans ce jeudi 12 janvier 2023 à Ouagadougou le directeur Général des Douanes, Mathias Kadiogo.

La suite après cette publicité

Pour le Directeur Général des Douanes, Mathias Kadiogo, son déplacement s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie et de prise de contact dans le but de renforcer davantage la collaboration entre la Douane et la Gendarmerie Nationale. A cet effet, l’inspecteur divisionnaire des douanes a sollicité l’accompagnement de la Gendarmerie nationale pour la réussite des missions de son administration et a marqué sa disponibilité à soutenir les autres Forces de Défense et de Sécurité.

Le Lieutenant-Colonel Evrard Somda, Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (CEMGN), à son tour, salué cette démarche et lui a traduit ses remerciements pour cette visite. En outre, il a souligné la nécessité pour la Gendarmerie Nationale de travailler en synergie d’actions avec une institution stratégique pour l’économie du pays et la sécurité des populations.

A la fin de l’audience, le CEMGN a remis un présent à son hôte du jour, symbole de solidarité et de cohésion entre l’administration des Douanes et la Gendarmerie Nationale.

Source : Gendarmerie Nationale

publicite