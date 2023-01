Arrondissement 9 de Ouaga : Le Mouvement Shalom Burkina donne de la joie aux enfants déplacés

0 Partages Partager Twitter

publicite

Ce mercredi 11 janvier 2023 était jour de fête pour les enfants déplacés internes et vulnérables de l’arrondissement 9 de Ouagadougou. Grâce à l’ONG Mouvement Shalom Burkina, 250 enfants ont pu goûter à la joie de Noël à travers la deuxième édition du repas communautaire DON ANDREA, qui représente l’arbre de Noël pour les enfants déplacés et nécessiteux de cet arrondissement.

La suite après cette publicité

Les enfants déplacés internes ainsi que ceux issus des familles défavorisées de l’arrondissement n°9 de Ouagadougou se souviendront encore longtemps de cette date, tant l’événement leur a donné de la joie. Et quand le chef d’orchestre s’appelle le mouvement Shalom, l’issue ne pouvait être autrement.

Habitué à voler au secours des couches défavorisées et vulnérables depuis qu’il a installé ses pénates au Burkina en 1994, le mouvement Shalom a encore opéré la magie de Noël chez les tout-petits de l’arrondissement 9 issus de familles déplacées internes et démunies.

Ce mercredi après-midi, ils étaient environ 250 à communier avec les premiers responsables du Mouvement Shalom parmi lesquels le président international du Mouvement Shalom, Lucas VIERI, représentant le Fondateur du Mouvement et sous le regard plein de gratitude du Président de la Délégation Spéciale de cet arrondissement, Sagnaba TOU.

« Nous sommes très contents de cet arbre de Noel… »

Entre ballets musicaux bien exécutés par les jeunes filles du centre CASA Famiglia et allocutions, le bonheur se lisait sur les visages des enfants et de leurs parents qui les ont accompagnés pour la circonstance. Puis vient l’apothéose. Des cadeaux composés de jouets et d’autres accessoires sont distribués aux enfants. Et pour joindre l’utile à l’agréable, des kits de repas leur ont été partagés.

« Merci au mouvement Shalom de nous avoir offert des cadeaux. Nous sommes très contents de cet arbre de Noel qui nous a donné de la joie », s’est exprimée au nom de ses camarades enfants déplacés, Nassiratou Tapsoba.

Prenant la parole au nom des parents des enfants déplacés et démunis, la secrétaire générale du Réseau des Associations des Femmes/Shalom (RAF/Shalom), Mme Ida Solange Bayala a remercié le Mouvement Shalom pour cette marque de solidarité envers les enfants.

« C’est une activité qui vient soulager les enfants parce que le fait de se retrouver, ça leur donne la joie. C’est vrai que c’est des enfants déplacés mais il y a aussi des enfants vulnérables qui se sont joints à ses enfants déplacés. On a vu l’ambiance au tour de ses enfants. Et c’est vraiment une bonne chose », apprécie-t-elle.

Toute la population connait très bien maintenant cette structure…

De l’avis du Président de la Délégation Spéciale de l’arrondissement 9, Sagnaba TOU, le Mouvement Shalom n’est pas à sa première action au sein de son arrondissement. « Je crois que toute la population connait très bien maintenant cette structure qui nous accompagne à travers diverses œuvres ».

Et au nombre de ses œuvres, un don de vivres d’une valeur de plus de 4 millions de F CFA aux déplacés internes dudit arrondissement en 2020, l’organisation d’un arbre de Noël (cadeaux et repas) au profit de plus de 300 enfants déplacés internes en 2021, la formation de 6 femmes de l’arrondissement en technique d’élevage de volaille suivit d’une remise de kit d’installation d’une valeur individuelle de plus 300 000 F CFA, la formation de 10 femmes en hygiène alimentaire et corporelle, un soutien alimentaire pour la récupération nutritionnelle de 10 enfants malnutris issus de familles vulnérables pendant 6 mois, un don de pain sésame à plus de 600 déplacés internes qui suit son cours, etc.

« En tant que collectivité locale, nous n’avons pas suffisamment de moyens pour intervenir dans ces types d’actions. Et avoir une ONG qui déploie des efforts allant dans le sens de développement des enfants, on ne peut que se réjouir. Nous sommes très satisfaits », foi du premier responsable de l’arrondissement 9, Sagnaba TOU.

« Nous essayons de leur donner un peu d’espoir… »

Selon la coordonnatrice nationale de l’ONG Mouvement Shalom Burkina, Pascaline OULENE, le repas communautaire DON ANDREA s’inscrit dans la logique des actions du Mouvement Shalom qui s’occupe des personnes démunies.

« Comme ces personnes ont quitté leur terre d’origine par la force des choses pour se retrouver à Ouagadougou, le Mouvement Shalom essaie de les accompagner à travers des appuis tels que l’organisation d’un arbre de noël comme ça pour les enfants déplacés. Nous essayons de leur donner un peu d’espoir à travers cet arbre de noël pour qu’ils ne se sentent pas trop hors de chez eux. C’est une manière de leur apporter du baume au cœur pour qu’ils oublient un peu la situation désagréable qu’ils subissent par la force des choses », a conclu la Coordonnatrice nationale.

Dans le court termes, l’ONG a prévu un don de vivre de plus de 5 tonnes le 16 janvier prochain aux déplacés internes de cet arrondissement.

Le Mouvement Shalom, faut-il le rappeler, est installé au Burkina Faso depuis plus de 30 ans et milite pour le bien-être de tous surtout pour l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées et vulnérables.

publicite