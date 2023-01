12 PCA : La 11ème  édition se tiendra le 27 janvier 2023 à Ouagadougou

0 Partages Partager Twitter

publicite

La cérémonie de reconnaissance des 12 Personnalités Culturelles de l’année se tiendra le 27 janvier 2023 à Canal Olympia de Ouaga 2000. Le comité d’organisation a dévoilé les nominés et le déroulé de la soirée ce jeudi 12 janvier 2023.



Les 12 PCA (Personnalités Culturelles de l’Année) sont une manifestation culturelle qui se déroule chaque année soit le dernier vendredi du mois de janvier, dans le but d’identifier les acteurs culturels qui se seront illustrés tout au long de l’année écoulée.

La suite après cette publicité

Prestation d’artistes en live, défilé de mode, remise de trophées seront au cœur de cette 11ème édition des 12 Personnalités Culturelles de l’année. C’est une manifestation réservée aux acteurs culturels dont les méritants reçoivent un trophée, une attestation et des gadgets.

« L’autre objectif majeur des 12 PCA, c’est faire jaillir à la face de la nation, des nouvelles perles tapies dans l’ombre. Raison pour laquelle, ce sont les artistes talentueux mais moins médiatisés qui bénéficient de la scène le jour de la soirée », a laissé entendre Hervé David Honla, promoteur de l’événement.

Dans la catégorie meilleur artiste de l’année, d’ailleurs la catégorie majeure, les artistes, Kayawoto, Reman et Miss Tanya sont les nominés. Des votes sont ouverts pour décerner le prix du public par Telecel Faso. Les internautes sont donc invités à voter en envoyant K au 330 pour l’artiste Kayawoto, R au 330 pour Reman et T au 330 pour Miss Tanya, et ce jusqu’au vendredi 27 janvier soir.

L’édition sera axée sur le thème « pardon et intégration ». Comme innovation, la onzième édition récompensera le meilleur artiste de l’intégration, catégorie qui concerne les artistes étrangers vivant au Burkina Faso et décernera bien de prix spéciaux.

Le Spectacle de l’année; Manager de musique de l’année; Le photographe de l’année; L’influenceur culturel de l’année; Le film de l’année; L’artiste musicien de l’année; Le maître de cérémonie de l’année; Le Web Humoriste de l’année, Le danseur/chorégraphe de l’année; Le journaliste culturel de l’année; L’artiste musicien de l’intégration de l’année; L’arrangeur de musique de l’année, sont les 12 catégories choisies cette année.

AKIM KY

Burkina 24

publicite