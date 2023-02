«Le peuple malien est très fier du Burkina. Il vous soutient et vous suit de près» (Demba Doucouré, Cycliste venu du Mali)

0 Partages Partager Twitter

Demba Doucouré, venu du Mali à vélo, a été accueilli, ce jeudi 2 février 2023, à hauteur du pont de Boulmiougou, à Ouagadougou, par des membres de l’ONG Urgences panafricanistes et de la Ligue des patriotes.

« Je dois saluer le peuple malien et le peuple burkinabè. L’objectif de ce trajet, c’est dans le cadre du panafricanisme et de l’unité africaine. J’ai quitté Bamako le 14 janvier dans l’après-midi avec quelques jour de repos bien sûr, le tout à vélo», a indiqué Demba Doucouré.

Et d’ajouter, « le Mali et le Burkina Faso sont les mêmes peuples bien avant l’arrivée du colon. Ils nous ont divisés, maintenant pour aller à cette union, il y a des sacrifices à faire».

Aussi a-t-il invité à aller le plus rapidement possible au fédéralisme. « Le peuple malien est très fier du Burkina. Il vous soutient et vous suit de près. Nous voulons qu’ensemble, que nous puissions nous donner la main, aller le plus rapidement possible au fédéralisme, parce que unis nous sommes forts, désunis nous sommes faibles », a-t-il déclaré.

Pour rappel, avant lui, un premier Malien, Ibrahim Cissé, a quitté le Mali pour rallier la capitale burkinabè à pied. Ce dernier a même été raccompagné par le Premier ministre burkinabè, par avion, à l’occasion de son déplacement dans le pays frère.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Djemal Saddam El Abdallah SIBA (Stagiaire)

Burkina 24

