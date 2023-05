Entrée manquée des Etalons U17 à la CAN 2023 : « Tout n’est pas terminé, on a toujours notre destin en main » (Brahima Traoré)

Les Etalons se sont inclinés d’entrée en lice à la CAN U17 2023, ce lundi 1er mai 2023, face aux aigles du Mali sur un score de 1 but à 0. Pour la suite de la compétition, Brahima Traoré et ses poulains n’entendent pas déposer les armes de si tôt et veulent jouer la dernière carte à fond.

Après les Aigles du Mali dans ce poule C de la CAN U17 2023, les poulains de Brahima Traoré seront face au détenteur du titre en l’occurrence les Lions du Cameroun. Une dernière carte qui se présente comme un dernier rempart pour Brahima Traoré. Il entend donc tout donner à cette rencontre du « dernier espoir, de la survie » dans cette compétition.

« Tout n’est pas terminé, on a toujours notre destin en main. Il y a un dernier match à jouer. Le Cameroun n’a pas encore joué contre le Mali. Quelqu’en soit le résultat on a toujours notre destin en main parce qu’il suffit qu’on gagne le Cameroun. On peut toujours se qualifier, voilà » , a déclaré le coach à sa sortie de la défaite.

Une défaite qu’il a d’ailleurs attribuée au manque de réalisme de ses poulains. « il y a le manque de réalisme qui est là et on n’a pas pu égaliser et aller chercher la victoire. Mais ça nous donne, nous autres du staff et encadreurs, une vision de voir comment on peut aborder le match contre le Cameroun. Il n’y a plus de calcul à faire, il faut gagner. On va s’appuyer sur l’équipe de la deuxième Mi-temps et voir comment aller chercher la victoire », a rassuré le sélectionneur.

Avant d’indiquer qu’un langage de réassurance sera tenu avec les jeunes sur cette défaite avant d’aborder le match à venir le samedi 6 mai 2023.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

