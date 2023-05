SNC 2023 : Un tour à la foire culturelle et commerciale !

0 Partages Partager Twitter

La 20ième édition de la Semaine Nationale de la Culture bat son plein dans la ville de Sya. Un tour à la foire culturelle et commerciale installée sur le site de la biennale laisse appréhender l’appréciation des exposants d’ici et d’ailleurs du marché et de la tenue de l’édition 2023 malgré l’adversité.

Nous sommes le lundi 1er mai 2023, deux jours après le lancement officiel des activités de la 20ième édition de la SNC Bobo 2023. Nous avons approché les exposants pour prendre la température du marché de la foire commerciale et culturelle bouillante de monde.

Madame Toé Roseline, exposante burkinabè est présente sur le site depuis le 29 avril, jour de l’ouverture de la SNC. Elle propose des savons brésiliens, gommage nature claire, les dinettes africaines, des ustensiles de cuisine, ainsi que du pagne Koko dunda, « des produits culturels originaux », selon elle-même.

Elle dit avoir loué sa tente à soixante-cinq mille (65 000) FCFA, plus l’assurance cinq mille (5 000) FCFA. Chose que madame Toé avait trouvé abordable au départ. Mais comme dit-elle, « Il y a du monde, mais il n’y a pas de marché pour le moment. Et je suis en train de regretter, car le chiffre d’affaire que je fais dehors en une journée, je n’arrive pas à faire ça ici en 3 jours ».

Mais qu’à cela ne tienne, la tenue de cette 20ième édition de la SNC est un soulagement pour l’exposante. « Ça été reporté deux fois, qu’on puisse le tenir cette année ça nous enchante ».

Non loin de là, se dresse l’étale de madame Compaoré née Guébré Zalissa. Aussi exposante burkinabè qui propose en gros des pagnes Bogolan. Le Bogolan proposé par madame Compaoré est le produit des mains des vaillants artisans bobolais, dit-elle.

Elle vend la pièce de 3 pagnes à 7000 francs CFA. A l’entendre, les choses décollent légèrement et elle croise les doigts pour un bon rendement à la fin de l’édition 2023 de la biennale culturelle. A son niveau aussi, le prix des tentes sont abordables.

Une autre tente juste au côté droit, c’est Madame Zouré Setou, exposante de la ville de Sya, qui en est la patronne. Elle vend des encens, les secrets de femme, les musettes, mais aussi des habits. A l’écouter les encens servent à parfumer la maison.

Cependant les secrets de femmes, « c’est pour bien solidifier les foyers. Il y a ce qu’on introduit, il y a d’autres, on fait bouillir boire, et il y a d’autres qui soignent les infections, les règles douloureuses, les pertes blanches. Il y a d’autres aussi pour aider les hommes à … comprend quoi ! », explique madame Zouré toute souriante. Le marché décolle doucement, même si elle décrit l’accès difficile au site. Elle espère s’en sortir avec un bon chiffre d’affaires ainsi que de bons contacts.

A quelques pas, nous avons également rencontré Madame Charlotte, exposante venue du Bénin. Elle expose des produits naturels comme le curcuma, « très bon pour la santé, plus de 300 vertus. Nous avons le frais, la poudre, l’huile. On a le fait que tout le monde peut venir acheter pour planter. En dehors de ça, on a d’autres produits comme le savon noir, savon aloe verra, des produits contre les fibromes, kystes, myomes, même pour les hommes qui ne conçoivent pas, on a un peu de tout », marchande-t-elle.

Elle dispose d’une capacité marketing bien affichée. Après deux jours de présence elle nourrit l‘espoir de faire un bon chiffre d’affaires. « Les gens demandent et promettent de repasser ». Pour elle, les prix des tentes son abordables mais l’intérieur est restreint. « Raison pour laquelle on n’a pas pu tout exposer. Les produits sont encore emballés, prochainement il faut revoir ça », souligne-t-elle.

Madame charlotte rêvait bien longtemps de participer à la SNC. Même si les reports ont tardé l’accomplissement de ce rêve, cette année c’est la bonne. Toute joyeuse, elle prie pour que le Burkina Faso, pays de culture, retrouve sa paix d’antan.

Une escale chez Mam Diarra, une exposante sénégalaise, une habituée du marché burkinabè qui propose des habits type sénégalais ainsi que des Bayas. Pour le moment, le marché n’est pas encore à son gout. Mais Mam Diarra apprécie la vie à Bobo-Dioulasso.

« Le Burkina est très bon, surtout Bobo, ils sont très gentils », exprime-t-elle. Elle n’est pas à l’aise dans la langue de Molière, pourtant le wolof n’est pas monnaie courante au Burkina Faso, et nous continuons.

Le Mali est de la partie. Madame Ilboudo Laïla Haidara est venue avec des recettes magiques de Tombouctou. Encens, secrets de femme ainsi que pour homme, des vêtements et bien d’autres articles sont à son étale. « Que les gens sortent massivement pour voir nos produits car on est venu pour eux », se résume-t-elle.

Le pays invité d’honneur nous accueille. Blonca Traoré, une exposante guinéenne propose des habits guinéens Kendili, avec des livres écrits dans des langues locales. Elle est engagée dans la promotion du N’Ko. (Le N’ko est un alphabet qui permet d’écrire les langues mandingues ouest-africaines, ndlr).

Elle a pour slogan « la connaissance de soi ». Blonca Traoré est convaincue qu’un Homme ne peut réussir en dehors de sa culture. Sa présence sur le site de la SNC a un double sens. Répondre à l’appel d’amitié du Burkina Faso comme pays invité d’honneur mais aussi faire la promotion de la culture africaine.

Son discours est panafricaniste même si elle semble ne pas étudier. « Nous ne voulons pas de la division en Afrique. On veut aussi promouvoir le mandé, car ça concerne le Burkina Faso, le Mali la Guinée, le Sénégal et bien sûr toute l’Afrique de l’Ouest », prône-t-elle.

Elle est une habituée du Burkina Faso pour avoir participé plusieurs fois au SIAO. Blonca Traoré ne tarie pas d’éloge pour le pays des Hommes intègres pour sa créativité culturelle. La Semaine Nationale de la Culture, SNC Bobo 2023, suit son court en toute sérénité…

Akim KY

Burkina 24

