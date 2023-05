Artisanat en Afrique de l’Ouest et Centrale : MOLAFRICA, une solution digitale pour faciliter les ventes

Rodrigue Soh Kamla, un Camerounais vivant au Burkina Faso, expert en intelligence décisionnelle et soucieux du bien-être de l’artisanat en Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale a mis en place une plateforme dénommée Molafrica pour permettre aux artisans moins connus de faire-valoir leurs œuvres. Cet outil digital a été officiellement lancé au Burkina Faso ce lundi 1er mai 2023 à travers une démonstration face aux acteurs concernés.

Racontant une anecdote, Rodrigue Soh Kamla, ce Camerounais vivant au Burkina Faso, expert en intelligence décisionnelle a fait savoir que les œuvres africaines ont besoin d’une mise en lumière impérative. C’est pourquoi depuis plusieurs années, avant l’avènement du Covid-19, une solution se concoctait. Ce lundi 1er mai 2023, elle est bel et bien mise en place au Burkina Faso.

MOLAFRICA devrait permettre aux artisans par la vente en ligne de leurs articles de non seulement rentabiliser mais aussi faire connaître leur œuvres sur le site www.molafrica.com. « Concrètement ce projet doit aider les artisans à avoir plus de débouchés ici en Afrique et partout ailleurs.

C’est en gros l’adéquation entre le talent et le marché en leur permettant de toucher le plus de clients. Nous avons deux plateformes dont l’une réservée à la boutique en ligne et l’autre plateforme pour permettre les accompagnements. MOLAFRICA va permettre aux artisans de faire ce qu’ils ont l’habitude de faire, de la faire à une grande échelle », a expliqué Rodrigue Soh Kamla.

L’objectif de cet outil digital (MOLAFRICA) est de permettre aux artisans, à travers cette plateforme d’avoir un moyen d’accompagnement qui leur permettra, d’avoir plus de débouchés au Burkina, dans la sous-région et dans le monde entier. A cet titre, une quarantaine de personnes ont été sélectionnées pour ce début au Burkina Faso.

Une façon pour l’initiateur de démontrer d’abord l’efficacité de la solution afin d’obtenir l’adhésion des artisans burkinabè et d’Afrique centrale. « Nous démarrons à l’heure actuelle avec des artisans du Burkina Faso. Par la suite, d’autres pourront venir s’inscrire, mais là en fait, nous voulons réussir ce qu’on appelle preuve d’entrée. Nous voulons faire d’abord la preuve du concept », a indiqué l’initiateur.

A l’écouter, après cette phase, tous les artisans d’Afrique de l’Ouest et Centrale peuvent s’inscrire sur la plateforme à partir de ce mardi 2 mai 2023. Une inscription qui selon lui est gratuite par la suite va permettre de prendre en compte tous les artisans d’Afrique. « Ce qui signifie que dès aujourd’hui les artisans peuvent nous contacter pour adhérer. Notre particularité c’est qu’on va vraiment servir au client un service de qualité », a-t-il conclu.

Pour la commercialisation, chaque artisan pourra choisir la formule de travail qui lui convient parmi les options édictées. Les internautes qui s’inscriront sur le site Internet entre le 02 mai et le 31 mai, bénéficieront également d’une réduction de 5% sur tous les achats qu’ils effectueront entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Rendez-vous sur www.molafrica.com.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

