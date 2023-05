SNC 2023 : Des troupes à la conquête du Grand Prix National des Arts et des Lettres

0 Partages Partager Twitter

En marge de la 20e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), se tient le Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL). Ouverte dans la soirée du lundi 1er mai 2023, cette discipline offre un cadre aux différentes troupes artistiques de montrer leur savoir-faire.

Ils étaient sept troupes à exprimer leur talent en danse traditionnelle et en ballet, lors de la cérémonie d’ouverture du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL). La troupe Warba Béognéeré de BF 122, la troupe Tindbéogo de Saponé, la troupe Kadiana de Banfora, le ballet Wogwendé, la troupe Walagmalgué de gounghin, la troupe fitini koulekan du Kenedougou, et la troupe VIèlou-lièb-bièrou.

Créée en 2012 dans la province du Kénédougou, plus précisément dans la commune de Orodara, Fitini Koulekan œuvre dans la danse, le théâtre, et le slam. Après deux participations à la SNC, la troupe Finiti koulekan revient pour la troisième fois, à la biennale, et cette fois-ci avec la conviction de repartir avec le gros lot, à écouter Hamed Baki Diané, le directeur artistique de la troupe.

« Dans l’ensemble on ne se plaint pas, on a bien préparé lors de nos répétitions, donc on vient exposer ce qu’on sait faire le mieux. Pour ce qui est de notre première prestation, je suis satisfait de ce qu’on a produit sur scène, et on garde espoir pour rafler le gros lot », a-t-il soufflé.

C’est sous les regards d’une dynamique équipe de jury que ces troupes ont fait montre de leur talent. Pour la présidente du jury, Congo/Compaoré Adjara, le niveau des troupes est assez satisfaisant, au point où elle ose croire que la relève côté culture est assurée.

« Les troupes étaient toutes à la hauteur, chacun a essayé au mieux de défendre et promouvoir au mieux les expressions culturelles du terroir. C’est avant tout une fête de nos expressions culturelles. Avec ce que nous venons de constater ce soir, nous sommes rassurés que la relève est assurée », a confié la présidente du jury.

En entendant le grand soir, chacune des troupes continue les prestations dans différents centres, pour se rapprocher au mieux de la population.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

