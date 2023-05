Burkina Faso : La Gendarmerie nationale dispose désormais d’une Brigade numérique de veille, d’alerte et d’assistance (BNVAA)

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel Boukaré ZOUNGRANA, a inauguré la brigade numérique de veille, d’alerte et d’assistance (BNVAA) de la Gendarmerie nationale, ce mardi 16 mai 2023 à Ouagadougou.

Accueillir, orienter, renseigner, sensibiliser, assister, alerter, sont les principales missions assignées à cette nouvelle Brigade.

La Brigade numérique est une sous-unité de la Gendarmerie nationale disposant de matériels informatiques et d’outils numériques qui par leur contact virtuel assure une présence physique de la Brigade territoriale et de l’unité d’intervention la plus proche.

Sa création vise donc à offrir aux citoyens un canal de communication direct et accessible avec la gendarmerie nationale notamment à travers les réseaux et les plateformes, à permettre aux usagers de poser des questions, de signaler des problèmes ou de faire part de leur besoin de sécurité, etc.

La Brigade numérique dispose d’un personnel formé pour veiller sur les réseaux sociaux afin d’analyser les sentiments des citoyens sur des thématiques particulières, ou de détecter des commentaires subversifs, de diffuser des conseils de sécurité et des alertes en cas d’incident ou de catastrophe, selon le Chef d’État-major de la Gendarmerie, le Lieutenant-Colonel Evrard Somda.

La Brigade numérique dispose d’une plateforme Web Magendarmeriebf.com et d’une application mobile « Magendarmeriebf » pour les interactions avec les citoyens.

