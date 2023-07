Doctoriales 2023 de l’Université Joseph Ki-Zerbo : Quand la réflexion se met au service de la sécurité

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les 12, 13 et 14 juillet 2023, se tiendront les doctoriales 2023 de l’Université Joseph Ki-Zerbo sous le thème « Recherche scientifique et crises sécuritaires ». Le lancement officiel de ces doctoriales est intervenu ce 12 juillet 2023 en présence du représentant du ministre des l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation et aussi des représentants de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. Le Dr Lassina Zerbo, ancien Premier ministre, président de la fondation Sécurité Science, Innovation et diplomatie, a animé une conférence sous le thème de ces doctoriales.

La suite après cette publicité

Les doctoriales 2023 selon le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, le Pr Jean-François Kobiané, ont pour ambition de confronter des points de vue pluridisciplinaires sur la crise sécuritaire et les mouvements des populations, victimes de ces crises.

« Ils se veulent être un creuset d’échanges entre doctorants sous l’œil avisé de leurs laboratoires, encadreurs, etc. Durant cette manifestation scientifique, des experts, enseignants-chercheurs chevronnés ainsi que des institutions qui soutiennent la recherche interviendront également pour éclairer et appuyer les doctorants », a indiqué le Pr Jean-François Kobiané.

Pour Nicolas Barro, représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ces doctoriales entrent en droite ligne avec la volonté du président de la Transition. « Il faut dire que lors du passage du président de la Transition à l’Université, des déclarations avaient été faites et des engagements avaient été pris.

Il faut que les universités s’engagent aussi dans la lutte contre cette insécurité qui mine le développement. Aujourd’hui nous avons mis le thème de ces doctoriales sous cette question pour regarder quelles contributions nous aussi, au niveau de nos institutions d’enseignement supérieur et de recherche, qu’est-ce qu’on peut faire, qu’est-ce qu’on peut apporter comme action concrète, comme solution concrète au développement« , a-t-il indiqué.

Il a laissé entendre d’ailleurs que des résultats de recherche vont être exposés et cela devra contribuer à l’atteinte des objectifs pour le développement du Burkina Faso. Présent à ces doctoriales, le Dr Lassina Zerbo a animé une conférence sur la thématique de l’activité.

Plus de détails de son intervention dans cette vidéo ⤵️

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

publicite