CAN Côte d’Ivoire 2023 : Mise en place d’un comité national pour préparer la participation du Burkina Faso

Les Étalons du Burkina Faso sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 en Côte d’Ivoire. En vue de préparer la participation des Étalons, le ministère en charge des sports a annoncé la mise en place d’un comité national au cours du conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023.

« Le ministre des Sports, de la jeunesse et de l’emploi a fait au Conseil une communication relative à la mise en place d’un Comité national d’organisation de la participation des Étalons à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 », peut-on lire dans le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet 2023. L’objectif de ce comité est donc de faire en sorte que la participation du Burkina Faso soit une réussite.

« Ce comité sera composé de représentants de ministères et d’institutions, de la Fédération burkinabè de football (FBF), de l’Union nationale des supporters des Étalons (UNSE), du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), de l’Association des journalistes sportifs du Burkina Faso (AJSB) et de personnes ressources », souligne le compte rendu du conseil des ministres.

Gestion rationnelle des ressources

Les objectifs et les résultats attendus de ce comité sont bien définis : « La mise en place dudit comité permettra de définir toutes les actions en vue de créer les conditions idoines pour une meilleure préparation et participation de la délégation burkinabè à ce rendez-vous sportif continental.

Ce dispositif permettra également de disposer d’un mécanisme de gestion rationnelle des ressources humaines, matérielles et financières mobilisées dans le cadre de cette participation ».

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Le tirage au sort de la CAN 2023 aura lieu le 13 octobre prochain.

