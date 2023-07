CAN Côte d’Ivoire 2023 : Le comité d’organisation dévoile Akwaba, la mascotte

La prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 aura lieu en janvier prochain en terre ivoirienne. A 190 jours de cette compétition, le comité d’organisation de la compétition a dévoilé la mascotte le vendredi 7 juillet 2023. Elle s’appelle « Akwaba ».

Cette mascotte « Akwaba », qui signifie bienvenue en langue baoulé a été réalisée par Raoul Frédéric N’Guessan Kouadio. « Akwaba » s’inspire d’un éléphant, symbole de la Côte d’Ivoire, se distingue par son caractère joyeux, amical et veut incarner la valeur d’hospitalité de la Côte d’Ivoire.

La mascotte est habillée aux couleurs de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire avec un maillot orange et un short vert. Elle porte un chapeau royal. La CAN 2023 se disputera dans cinq villes de la Côte d’Ivoire que sont Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Korhogo et Bouaké. La cérémonie du tirage au sort est prévue le 12 octobre 2023 à Abidjan.

