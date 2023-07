UFOA-B : Une entrée en lice réussie des Étalons face aux Éléphanteaux (1-0)

publicite

Les Etalons juniors (U20) ont affronté les Eléphanteaux de la Côte d’Ivoire au compte du match d’ouverture de la 2e édition du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de la zone B (UFOA-B). Une rencontre qui a tourné en faveur des poulains de Brama Traoré sur un score de 1 but à 0, ce 7 juillet 2023.

Logés dans la poule A en compagnie du pays hôte, la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Niger, les poulains de Brama Traoré devraient ouvrir cette compétition contre le pays hôte. Les deux équipes ont joué la prudence au départ. Un combat de milieux qui n’offrait pas beaucoup d’occasions aux deux équipes.

Dans cette première mi-temps c’est bien les Eléphanteaux qui se sont montrés plus dangereux, d’abord avec une erreur du gardien de but des Etalons (27) Sidi Mohamed Kouanda et ensuite sur des occasions nettes (30ème et juste avant la pause). Mais cela n’a rien changé au résultat, 0-0 à la pause malgré les 2 minutes de temps additionnel.

A la reprise les deux équipes vont monter plus d’envie et de combativité. Les Etalons vont accélérer leurs finesses techniques. En moins de 20 minutes de cette période c’est Ismaël Seoné qui loupe un caviar face aux buts ivoiriens.

Les poulains de Brama Traoré vont continuer à pousser et c’est finalement à quelques minutes des temps additionnels que Zakaria Tinta, sur coup de pied arrêté trompe la vigilance du gardien des Eléphanteaux en ouvrant le score. Malgré les 5 minutes de temps additionnels le score va en rester là (0-1) en faveur du Burkina Faso.

Pour les prochaines journées, les Étalons feront face au Ghana le 10 juillet 2023 et ensuite face au Niger

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

