1er forum des jeunes du Liptako-Gourma : 14 recommandations pour une vie meilleure des jeunes de la zone

Le Forum des jeunes du Liptako-Gourma tenu les 17, 18 et 19 Juillet 2023, à Ouagadougou a connu son apothéose ce mercredi 19 juillet 2023. Ce cadre de réflexion sur les solutions pour la « jeunesse avec la jeunesse », qui a regroupé plus de 70 jeunes venant des trois pays de la région, s’est articulé par des panels, des échanges, des tables rondes, etc. Les activités se sont conclues par des recommandations.

« La voix des jeunes pour la paix et le développement durable dans la région du Liptako-Gourma, expériences et solutions locales par les jeunes, femmes et hommes vivant dans les zones frontalières » est le thème qui a dirigé les travaux de la première édition de ce forum.

Des panels, des échanges, des communications, ont été le mode de procédure de l’Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG). Tous avec pour but de s’attaquer aux difficultés sécuritaires, climatiques et sociales des jeunes vivant dans ces trois zones. 70 jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui étaient réunis ont mis sur la table 14 recommandations qui devrait permettre l’élaboration de la stratégie régionale de stabilisation.

Il s’agit notamment de la promotion de l’utilisation des TIC par la jeunesse, la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement des coopératives, la mise en place d’une politique pour réduire l’immigration clandestine et l’exode rural, etc. A l’issue de ces échanges, les participants se sont dit satisfaits d’avoir participé à cette initiative.

« Durant les trois jours, nous, jeunes, on a réfléchi ensemble à comment résoudre nos problèmes. Chaque pays a partagé les expériences en fonction de ses réalités en fonction des pistes à explorer pour pouvoir résoudre les crises que vivent ces trois pays. On attend maintenant que ces recommandations soient appliquées », a signifié Rachidatou Nikema.

Aissata Niamebathily Sidibé, venue du Mali, a ajouté que ces rencontres ont été une occasion pour elle d’agrandir son carnet d’adresses. « Ce fut vraiment une expérience très bénéfique. Nous avons aussi fait des recommandations pour éviter le banditisme, la délinquance juvénile dans ces zones du Liptako-Gourma », s’est-elle réjouie.

Hyppolyte Lougné Bassolé a représenté le président de ce premier rendez-vous d’échanges, le ministre en charge des sports Dr Boubakar Savadogo. Celui-ci a réitéré les reconnaissances du ministre.

« Dans le contexte de lutte contre le terrorisme, qui est une guerre imposée à nos vaillants peuples et à nos Etats, je saisis l’occasion de ce forum, pour lancer un appel à l’ensemble de la jeunesse du Liptako Gourma afin qu’elle prenne ses responsabilités devant l’histoire, pour s’engager très activement dans la lutte contre ce Fléau. C’est un impératif pour la survie de notre communauté », a conclu Hyppolyte Lougné Bassolé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

