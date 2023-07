Responsabilité sociale des médias : Le CSC échange avec les journalistes et responsables de médias autour des « 7 points d’attention »

Le Conseil supérieur de la communication (CSC), en collaboration avec le Comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ), a organisé une rencontre d’information et de sensibilisation au profit des journalistes et responsables de médias, ce mercredi 19 juillet 2023, à Ouagadougou.

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a élaboré « sept points de vigilance ou d’attention» à l’attention des responsables de médias et des journalistes en vue d’une meilleure prise en compte de leur responsabilité sociale dans le contexte de crise sécuritaire et de transition politique du Burkina Faso.

Aux responsables de média, Abdoulazize Bamogo, président du CSC, a fait noter 4 points d’attention les concernant. Il s’agit de « contribuer au renforcement de l’unité de la nation ; contribuer à la motivation des forces combattantes nationales ; contribuer à la résilience du peuple burkinabè ; et mettre en place des cadres formels de discussion et de validation des informations liées à la crise sécuritaire au sein de la rédaction».

A l’attention des journalistes, 3 points d’attention leur ont été adressés. « éviter la publication/diffusion d’informations de nature à nuire l’intérêt général ; toujours prendre en compte la version officielle ; pour les sujets qui portent sur des « problèmes », rendre compte des solutions », a recommandé le président du CSC.

Ces 7 points devraient permettre, à en croire Abdoulazize Bamogo, de « contribuer à la sortie rapide de crise, préserver la crédibilité des journalistes, renforcer la réputation des médias en tant qu’acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme et d’améliorer le rapport de confiance entre les acteurs médiatiques d’une part et, l’exécutif et l’opinion publique nationale d’autre part».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Madinatou SARE (Stagiaire)

Burkina 24

