publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de la promotion 2001-2003 de la police nationale dénommée « Promotion des matricules 90 », prévue pour se tenir les 4 et 5 août 2023, ladite promotion a organisé une cérémonie de remise de dons aux fonds de soutien et à l’effort de paix, ce vendredi 4 août 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

A l’occasion de ses 20 années d’existence, la promotion des matricules 90 à travers leur amicale a décidé de marquer une halte pour faire le bilan de leur parcours professionnel. Pour ce faire, l’amicale a jugé opportun d’organiser les 4 et 5 aout 2023 la commémoration de leur 20e anniversaire d’existence.

« On a eu des hauts, on a eu des bas mais ce qui nous a le plus marqué, nous avons perdu 28 personnes, et c’est dans ce sens que nous avons décidé de répondre à l’appel et aux cris des veuves et des orphelins, d’où ce que vous voyez comme dons, comme contribution personnelle de la promotion pour vraiment accompagner ceux qui sont dans le besoin », a témoigné le lieutenant de Police Paul Sawadogo, coordonnateur des matricules 90.

10,5 tonnes de vivres, soit 7,5 tonnes ont été remises aux orphelins et ayants droit des promotionnaires décédés, et 3 tonnes pour les familles de leurs collègues tombés sur le champ d’honneur et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce beau geste à l’endroit des personnes démunies n’a pas laissé le directeur général de la police Dr Roger Ouédraogo, par ailleurs, patron de la présente commémoration.

« Je voudrais dire avec beaucoup de sérieux que cette promotion 90 nous émerveille. Parce que, ils ont eu le courage de tenir cette activité qui commémore leurs 20 ans d’existence en tant que policiers. Et cela comme vous avez vu a été suivi de dons divers. Ils ont fait un geste important à l’endroit de l’effort de guerre, ils ont fait un geste important à l’endroit des policiers tombés, ils ont fait un geste important à l’endroit des policiers blessés. Alors je voudrais reconnaitre leur mérite », a indiqué Dr Roger Ouédraogo.

Une action qui a séduit Ibrahim Saba, directeur général de la poste Burkina Faso qui n’a pas hésité à parrainer cette cérémonie. A l’entendre, cette initiative est salutaire et remplie de sens. Il lance alors des mots d’encouragement à ses filleuls. Des dons de sang, des conférences, des matchs de gala et bien d’autres activités seront au cœur de cette 20e commémoration.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

publicite