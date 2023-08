Enseignement supérieur : L’Espace Numérique Ouvert s’ouvre avec près de 20.000 étudiants inscrits

publicite

L’Espace Numérique Ouvert (ENO) de l’université virtuelle du Burkina Faso a officiellement été inauguré, ce vendredi 18 août 2023, sous la présidence du Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela.

La mise en service de cette infrastructure est une nouvelle étape dans l’opérationnalisation de l’université virtuelle qui a été créée en 2019.

Elle compte aujourd’hui près de 2000 étudiants repartis en 10 filières regroupées en trois programmes. Cette nouvelle infrastructure est née suite aux nombreuses failles constatées dans le secteur de l’éducation, à entendre le ministre de l’enseignement supérieur.

« La forte croissance annuelle (11%) des inscriptions dans les universités publiques du Burkina Faso car chaque année nous enregistrons près de 50 mille nouveaux bacheliers; la vétusté et l’insuffisance des infrastructures d’accueil et des équipements de formation; la faible adéquation entre les offres de formation et les besoins actuels du marché de l’emploi; le faible ratio enseignants, étudiants dans les universités publiques (1 pour 110 contre 1/25 selon la norme UNESCO) », cite le Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’enseignement supérieur.

A l’en croire, des actions fortes sont prévues en faveur des étudiants qui seront orientés vers l’UV-BF. « Il s’agit de leur dotation en ordinateurs grâce à une subvention exceptionnelle de 85%. A cela s’ajoute la connexion internet dont l’ARCEP a été sollicitée pour une intermédiation auprès des opérateurs de téléphonie mobile aux fins d’une gratuité de la connexion à leur profit », a entendre le chef du département de l’enseignement supérieur.

Selon le président de l’université virtuelle, Jean Marie Dipama, l’Espace Numérique Ouvert s’apprête à recevoir 10.000 étudiants supplémentaires avec la création de trois nouvelles filières à savoir le droit, les lettres modernes et les sciences économiques et de gestion.

Pour plus d’efficacité, le président de l’université virtuelle fait un plaidoyer à l’endroit du gouvernement. « Je voudrais saisir cette tribune pour faire un plaidoyer auprès de son excellence, le Premier ministre pour l’achèvement des autres chantiers de l’université virtuelle », a-t-il plaidé.

L’architecture de l’UV-BF prévoit en plus de cet ENO, 15 autres ENO de même envergure à travers tous les chefs-lieux de région du pays dont 3 à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso et le siège pour un coût global estimé à 80 milliards.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

