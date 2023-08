Transport multimodal mer-rail-route : Le 2e terminal maritime à conteneurs d’Abidjan, connecté au chemin de fer Ouaga-Abidjan, renforce ses capacités opérationnelles

publicite

0 Partages Partager Twitter

SITARAIL, dans une publication, a annoncé la réception, ce 10 août 2023, de cinq nouveaux portiques de parc par Côte d’Ivoire Terminal (CIT), filiale d’AGL et opérateur du 2e terminal à conteneurs du port d’Abidjan, auquel est embranché le réseau ferroviaire de l’entreprise par une double voie d’une capacité totale de réception de près de 40 wagons.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle livraison, qui porte à 18 le nombre de portiques (RTG) sur le parc de CIT, va permettre d’accélérer les opérations de chargement et le déchargement des conteneurs à l’import comme à l’export, réduisant ainsi les temps d’attente.

Pour rappel, CIT est bâti sur une superficie de 37,5 ha avec une capacité de traitement de 1,5 million de conteneurs par an. La connexion du réseau ferroviaire de SITARAIL à cette importante infrastructure portuaire contribue au désenclavement du Burkina Faso et constitue une véritable opportunité pour les acteurs de l’import-export de nos pays, de plus en plus intéressés par le transport conteneurisé.

publicite