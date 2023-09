Situation au Niger : Le centre Thomas Sankara et plusieurs autres organisations panafricaines révolutionnaires montent au créneau !

publicite

Le centre Thomas Sankara et plusieurs autres organisations panafricains révolutionnaires à travers le monde ont fait part de leur déclaration commune face aux sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. C’était ce jeudi 7 septembre 2023, à Ouagadougou, au centre Thomas Sankara.

Le centre Thomas Sankara a co-signé, avec une cinquantaine d’organisations panafricaines révolutionnaires réparties dans 20 pays à travers le monde, une déclaration face aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) vis-à-vis du Niger.

Elles ont en effet lancé un appel à la résistance et à la désobéissance. « Nous lançons un appel retentissant à la résistance, à la désobéissance face aux diktats de ceux qui se nourrissent de notre misère. Nous ne tolérons plus ces jeux de pouvoir qui privent notre continent de ses richesses et de son droit à l’autodétermination», a déclaré Fatou Weouei Balora, membre du Centre Thomas Sankara.

Saluant également la solidarité «agissante» des autorités algériennes, burkinabè, guinéennes, et maliennes à l’endroit du peuple nigérien, elles ont invité les peuples d’Afrique à une et même lutte pour le seul et unique but, la libération totale de l’Afrique.

«Nous invitons les peuples d’Afrique à une convergence de lutte à travers une éducation des masses pour la libération totale et l’unification de l’Afrique», a poursuivi Fatou Weouei Balora. A l’organisation sous régionale qu’est la CEDEAO, la cinquantaine d’organisations a exigé «l’abandon de l’intention d’intervention militaire et la levée immédiate des sanctions imposées» et dit « rejeter l’ingérence étrangère dans les affaires africaines ».

Elles ont en somme appelé tous les Africains à faire front contre toutes formes d’oppressions. «Notre révolution ne sera pas négociable », ont-elles réitéré dans leur déclaration par la voix du membre féminin du centre Thomas Sankara.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

