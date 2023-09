publicite

« Le sens de l’honneur », un projet de résidence de création musicale produit par le label HORS SERIE AFRIQUE a été restitué face aux partenaires, Hommes de médias et acteurs culturels le samedi 09 septembre 2023 à Ouagadougou.

« Le sens de l’honneur » est une compilation de 10 titres ; une performance musique live composée par sept (07) jeunes talents de la musique burkinabè, produite par le Label Hors-Série Afrique.

Ali Traore alias Ali Ponré 1er, Dasié Wilfried alias Dawill, Sombié Imane Djamila alias « Zakia » ; Sptime Akendengue ; Baki Julie ; Ouéda Yacouba alias Delvasco Yacounta, Sawadogo Sibila Alida, alias Sibila, forment le groupe dénommé les « Lions de la dynastie ». Ils ont été choisis sous des critères de rigueur parmi une centaine de jeunes artistes passés en casting.

À la suite d’une résidence de création tenue depuis le mois de mars, « Le sens de l’honneur » a permis à chacun des artistes de cette dynastie de créer un univers et une identité singulière. Il a été restitué au cours d’une soirée musicale riche en couleurs.

Entre les langues Gourounsi, Mooré, Dioula, l’Anglais, et le Français, ces talents ont proposé une diversité de styles musicaux. Entre autres le World music, Afro Blues, Afro RnB, Coupé décalé, Rap, folklorique, lyrique, raga, dance hall, afro pop reggae, etc. « Le sens de l’honneur » est savamment orchestré par une écurie visionnaire dans le but d’offrir aux mélomanes burkinabè et africains un album de grande facture avec un esprit de patriotisme.

Pour Omar Samba Sékou, responsable de la structure Hors-Série Afrique, c’est un concept qui fait référence aux valeurs familiales, de travail, de dignité et de vision. Au-delà de tout, c’est une affirmation de soi face au monde dans la résilience face aux défis du moment.

« Chaque nation se prévaut par sa culture. Ce que nous voulons que les Burkinabè retiennent de la compilation « Sens de l’honneur », c’est déjà dire que nous sommes une grande nation avec une grande culture. Et aussi dire que malgré les difficultés, on ne baisse pas les bras, on ne courbe pas l’échine. On va continuer à prouver aux autres nations qu’ici au Burkina, il y a encore de la vie, il y a de la volonté et qu’on est prêt à relever le défi de la liberté et du bonheur, et tous, ensemble », a clamé Omar Samba Sékou.

Le projet de résidence de création musicale produit par le label Hors-série a été cofinancé par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) dans le cadre du PAIC GC avec l’appui de l’Union Européenne.

Le groupe HORS SERIE est un groupe constitué de HORS SERIE AFRIQUE (BURKINA FASO), FAMAYA UNIVERSAL (BAMAKO), HORS SERIE UNIVERSAL (USA), basé en Afrique et aux États Unis avec une expertise dans le cinéma, la musique, les médias, l’évènementiel, la communication et le marketing.

Cette équipe pétrie d’expériences de plus de vingt (20) ans dans le métier des arts et de la culture, travaille à insuffler une nouvelle dynamique au Burkina Faso. Elle tend à renforcer les acquis de l’industrie de l’art et de la culture en respectant les codes internationaux afin d’imposer les valeurs africaines au concert des nations.

Akim KY

Burkina 24

