Journées du chargeur burkinabè : Une première édition pour mettre en lumière le Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Conformément à sa mission d’assistance et de défense des intérêts des chargeurs, le Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) a organisé un cadre de réflexion, dénommé Journées du Chargeur Burkinabè. Cette première édition qui a ouvert ses portes le 12 septembre a connu son épilogue ce mercredi 13 septembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Pendant deux jours, soit les 12 et 13 septembre 2023, les projecteurs étaient braqués sur le Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC). Le CBC, ses partenaires et les acteurs du transport se sont partagés des expériences. A écouter le directeur du CBC, Kassoum Traoré, cette initiative avait tout son sens.

« Il était nécessaire pour nous d’organiser ces journées pour pouvoir magnifier le chargeur. Discuter avec les chargeurs, tous les problèmes qu’ils rencontrent lors de l’acheminement de leurs produits. Donc il était plus que nécessaire de pouvoir trouver des voies et moyens pour les approcher de notre structure, leur faire comprendre que cette structure existe uniquement pour eux », a-t-il expliqué.

Au terme de ces deux jours de travaux, des recommandations ont été élaborées, par l’ensemble des participants. « La première recommandation a été la pérennisation de ces journées-là, les participants ont souhaité que ces journées puissent se dérouler chaque année. Nous leur avons fait la promesse de faire l’atelier l’année prochaine.

Ensuite, il y a eu des recommandations qui concernent la formation des acteurs, et le CBC a promis d’inscrire dans son programme d’activité de 2024, un certain nombre d’activités qui sera dédié aux chauffeurs, des activités dédiées aux chargeurs, des activités dédiées aux transporteurs », a laissé entendre Kassoum Traoré.

Placée sous la présidence du ministre des transports, cette première édition s’est clôturée par une note de satisfaction à en croire Kiswendsida Alice Ouédraogo, représentante du ministre en charge des transports, Roland Somé. « Nous avons une appréciation très positive de cette première édition des journées du chargeur burkinabè.

Lorsque nous avons vu l’exposé des conclusions, nous avons noté des recommandations très pertinentes, avec des responsabilités bien définies, qui vont certainement permettre au cours des mois à venir, des années à venir, d’améliorer un tant soit peu la situation de transports de nos marchandises au niveau des ports », a relaté la représentante du ministre des transports.

Cette première édition s’est articulée sur le thème général « Transports inter-Etats face aux défis sécuritaires : quelles stratégies pour renforcer la résilience des chargeurs ? ». A préciser que le CBC a principalement pour mission de veiller à un approvisionnement régulier du Burkina en produits, marchandises et denrées diverses, dans les meilleures conditions de coût, de célérité et de sécurité par l’assistance aux chargeurs et la coordination de la chaîne des transports et protéger les intérêts de nos membres dans les domaines inhérents au transport des marchandises par voie maritime, aérienne, ferroviaire et routière.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite