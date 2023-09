Burkina Faso : Une réunion de haut niveau sur la mise en œuvre de la stratégie de gestion des sociétés d’État

publicite

Sous le leadership du Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, il s’est tenu ce jeudi 14 septembre 2023 à Ouagadougou, la réunion de haut niveau entre les ministres de tutelle technique sur la mise en œuvre de la stratégie de gestion des sociétés d’État.

Cette réunion de haut niveau vise à permettre aux tutelles techniques de s’approprier la stratégie de gestion des sociétés d’État adoptée en 2021, selon Oumarou Baro, directeur général de la promotion de l’entreprise.

« Il faut rappeler que c’est une suite du code de bonne gouvernance des sociétés d’État qui a été adopté en 2015 qui indiquait que la tutelle de gestion en collaboration avec les cadres du conseil des sociétés d’État puisse élaborer une stratégie de gestion des sociétés d’État en vue d’une gestion efficace et efficiente des entreprises publiques », a-t-il remémoré.

Oumarou Baro a confié que cette stratégie s’articule autour de trois axes majeurs. Il s’agit notamment du renforcement des capacités de gestion opérationnelle des sociétés d’État, de la responsabilisation et le renforcement des organes de gouvernance de ces sociétés, et de l’optimisation des rôles des tutelles des sociétés d’État où il sera question de revoir la réduction des comptes, à l’entendre.

« C’est pour dire que si cette stratégie est réellement mise en œuvre, les sociétés d’État pourront jouer pleinement leur rôle dans le secteur économique de notre pays », a-t-il affirmé.

S’agissant de la mise en œuvre de cette stratégie, il a déploré le faible niveau de mise en application de celle-ci. « Nous avoisinons en 2022 autour de 30 à 40% de mise en œuvre. Ce qui ressort comme faiblesse c’est par exemple la signature des contrats blancs entre l’État et les sociétés d’État. Il y a aussi la mobilisation des ressources financières pour permettre aux sociétés d’État de travailler de façon convenable », a-t-il fait comprendre.

Selon le ministre en charge du Commerce, Serge Poda qui a livré le discours du Premier ministre, l’élaboration de la stratégie de gestion répond à la volonté de l’État de se doter d’un référentiel de gouvernance stratégique et d’intervention dans les différents secteurs d’activités dans lesquels œuvrent les entreprises publiques et dont l’application effective et concertée permettra d’améliorer la performance des entreprises publiques et offrir des prestations de qualité aux populations.

« Au regard des défis sociaux, économiques et de développement durable accentués par la crise humanitaire et sécuritaire, le gouvernement entend jouer pleinement son rôle dans le dispositif de gestion des entreprises publiques à l’effet d’accroître leur résilience face aux chocs, aussi bien endogènes qu’exogènes et de renforcer la qualité du service public ainsi que l’efficacité des entreprises publiques », a-t-il déclaré.

À écouter le ministre Poda, cette réunion de haut niveau sur la stratégie de gestion des sociétés d’État constitue une tribune d’échanges et d’appropriation de la stratégie de gestion des sociétés d’État. En outres, il a signalé que cette rencontre constitue également un canal de redevabilité dans la mesure où l’état de mise en œuvre de ladite stratégie au 31 décembre 2022 sera présenté ainsi que les difficultés de mise en œuvre y afférentes.

