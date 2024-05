Bilan 2023 satisfaisant pour l’association Zéro goutte de sang sur la route, les sensibilisations se poursuivent

publicite

L’association Zéro goutte de sang sur la route a tenu sa première assemblée générale annuelle le samedi 25 mai 2024 à Ouagadougou. Il a été question de revenir sur le bilan des activités de l’année écoulée et d’accueillir de nouveaux membres.

Chaque année depuis sa création, l’association Zéro goutte de sang sur la route fait une halte pour tenir une assemblée générale. Cette année comme à l’accoutumée, les membres se sont retrouvés pour échanger sur les acquis, les challenges, et les perspectives toujours dans le but d’atteindre l’objectif zéro accident sur la route. Et courant l’année 2023, il est ressorti que l’association n’a pas chômé.

En effet, selon Sylvestre Vincent Ouédraogo, vice-président de l’association zéro goutte de sang sur la route, le bilan de l’année écoulée est satisfaisant du fait de la pléthore d’activités de sensibilisation et des actions de régulation de la circulation.

« Il faut reconnaître que nous avons des moyens en ressources financières très maigres mais vu l’engagement des membres de l’association parce que nous travaillons tous sur la base du bénévolat, nous avons pu réaliser plusieurs activités sur fonds propres. C’est une grande satisfaction d’avoir pu réaliser toutes ces activités en partant presque de pas grand-chose côté financier », a-t-il informé.

Depuis sa création, l’association zéro goutte de sang s’est fixée pour leitmotiv d’apporter sa contribution dans le changement de mentalité et la prise de conscience des usagers de la route. Cela avec en ligne de mire moins d’accident à travers les bonnes aptitudes en circulation. Cet objectif n’étant toujours pas atteint, Sylvestre Vincent Ouédraogo a assuré que l’association va multiplier les différentes actions de sensibilisation.

« Nos objectifs ne sont pas totalement atteints. Il y a encore des morts sur nos routes. L’objectif zéro goutte de sang sur la route au Burkina Faso n’est pas encore atteint. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour accroître ces différentes séances de sensibilisation », s’est-il engagé.

Disposant de moyens financiers limités, le vice-président de l’association zéro goutte de sang sur la route a lancé un appel à tous pour participer à atteindre les missions que s’est assignée l’association.

Pour rappel, l’association zéro goutte de sang est une association apolitique. Elle est ouverte à tous et les frais d’adhésion s’élèvent à 5000 FCFA avec une cotisation mensuelle de 1000 FCFA pour chaque membre.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

