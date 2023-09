ID-Day 2023 : L’Office National d’Identification (ONI) ouvre une antenne régionale à Tenkodogo

publicite

L’Office National d’Identification (ONI) a inauguré une antenne régionale d’une capacité de production de 1000 cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) par jour à Tenkodogo, le samedi 16 septembre 2023 à l’occasion de la 4ème édition de la journée internationale de l’identité, ID-Day 2023.

L’antenne régionale de production de documents d’identité de Tenkodogo inaugurée vient porter à sept (07) les antennes de l’Office National d’Identification (ONI) au Burkina Faso. Cette ouverture s’inscrit dans une politique de déconcentration entreprise par l’ONI depuis sa création, selon Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur général de l’Office National d’Identification.

« Nous sommes à sept antennes déjà opérationnelles. L’objectif c’est de rapprocher le service public des usagers. C’est une antenne qui a une capacité de 1000 cartes nationales d’identité par jour. Cela devrait permettre rapidement de prendre en compte le besoin des populations en matière d’Identification », a informé Arzouma Daouda Parfait Louré.

C’est une antenne autonome qui permet désormais la collecte, le traitement et la production sur place à Tenkodogo. Outre l’ouverture de l’antenne de Tenkodogo, une série d’activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de l’identité édition 2023 a été observée du 11 au 16 septembre dans la cité de Naaba Zoungrana.

L’opération spéciale de distribution de Cartes nationales d’identité burkinabè a permis de collecter plus de 15 000 nouvelles CNIB. Des exposés et des discussions autour du thème de l’édition ont marqué la journée de réflexion avec les acteurs de l’identification, le vendredi 15 septembre.

Cette journée s’est soldée par deux grandes recommandations donc l’institution d’une journée nationale d’observance de la journée internationale de l’identification, et l’urgente mise en œuvre d’actions concertées d’envergure afin de faciliter la délivrance de documents d’état civil et de la CNIB aux personnes déplacées internes.

La cérémonie officielle de commémoration a été l’occasion de reconnaitre les efforts des anciens directeurs généraux (DG) de l’ONI avec des trophées. Bien d’autres acteurs ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur contribution dans le domaine de l’identification au Burkina Faso.

Selon Émile Zerbo, ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, parrain de la cérémonie, la célébration d’une telle journée s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de garantir l’accès à l’identité dans un contexte sécuritaire et humanitaire préoccupant. D’où la célébration de la quatrième édition de la journée internationale de l’identité placée sous le thème « L’identification de la personne physique au Burkina Faso : quelles stratégies face aux défis sécuritaire et humanitaire ».

Le choix de ce thème vise à mettre en exergue le rôle de plus en plus important que joue l’identité dans le contexte actuel marqué par le déplacement massif des populations fuyant les affres des groupes armés terroristes, a-t-il poursuivi.

Akim KY

Burkina 24

